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「黑澀會美眉」玉兔餵兒子母奶！絕美畫面公開　好友大呼：好有愛

▲「黑澀會美眉」出身的玉兔響應「國際母乳週」，分享餵兒子母奶的照片。（圖／玉兔IG）
▲「黑澀會美眉」出身的玉兔響應「國際母乳週」，分享餵兒子母奶的照片。（圖／玉兔IG）

記者楊穎軒／綜合報導

前「黑澀會美眉」玉兔（鄭如吟）2022年3月和交往7年的導演男友Howard結婚，同年11月誕下兒子「姆姆」，她近日在粉專分享親餵母乳的照片，鼓勵媽媽們親自哺乳，星友和網友一致讚嘆：「畫面美到不行！」

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每年8月的第一個禮拜為「國際母乳週」，玉兔發文表示，珍貴母乳是寶寶的天然食物，也是媽咪給寶貝的第一份禮物，「媽媽要成功哺餵上母乳，真的不容易，除了老公、身邊的人支持外，友善哺乳環境也很重要，全民一起共同支持母乳哺育！」

▲玉兔公開給兒子餵母乳的沙龍照，畫面唯美。（圖／玉兔IG）
▲玉兔公開給兒子餵母乳的沙龍照，畫面唯美。（圖／玉兔IG）
餵奶美照洋溢母愛光輝　媽媽星友齊喊：太美了

玉兔隨文附上兩張餵兒子母奶的沙龍照，可見她一頭波浪中長髮落肩，穿平口蛋糕紗裙小禮服，拉下右邊領口，讓愛子姆姆吸允母乳，搭配花草布景，相當夢幻、唯美，玉兔表示，作品是紀念兒子滿1歲時所拍攝，洋溢滿滿的母愛，「感謝生命中的每一位貴人，媽媽感恩的心！」

貼文發布後，媽媽藝人林舒語、蔡允潔、蘇心甯及前樂天女神倪暄都直呼：「好有愛」、「這畫面好值得留下」、「好美的畫面！」網友也留言：「為母乳發聲」、「媽媽好美～紀錄與寶貝連結最幸福的時刻」、「寶寶表情滿足」、「哺乳的時候有一種很特別很特別的幸福感！很奇妙的感覺」、「母親真偉大！」

▲玉兔提倡媽媽哺乳，除了另一半和家人的支持，友善的哺乳環境也很重要。（圖／玉兔IG）
▲玉兔提倡媽媽哺乳，除了另一半和家人要支持，友善的哺乳環境也很重要。（圖／玉兔IG）

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