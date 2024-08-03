巷仔內／謝國樑奇招！想靠「愛」化解罷免仇恨　不如多端政策牛肉

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但如果謝國樑的問題是宣傳不力，應該加強文宣，而不是把市長降格成「市長候選人」，回到第一線做發送面紙、傳單這種工作。而若是上任時間還不夠長，還來不及兌現政策，謝國樑現在要做的，更不是出現在台鐵車站，而是到基隆各處勘查，與基層、民代溝通，化解施政阻力。
謝國樑的奇招，確實讓媒體又不得不跟進報導。但多數媒體卻都還是著重在謝國樑遭台鐵驅趕、被獨派合照後遭嗆聲這種負面新聞。這對增加謝國樑的支持度，不見得有多大幫助，尤其對外縣市的民眾來說，更無法理解，謝國樑到底在幹嘛？
面對罷免壓力，究竟要冷處理、或是正面迎戰？眾說紛紜，但冷戰或熱戰，總是要戰，就必須有一致的策略因應。國民黨一開始太輕忽，現在似乎是驚醒了，大動作挺謝國樑，主席朱立倫今（3）日也親自上陣與謝國樑合體。但藍營大咖來來去去，除了稱讚謝國樑、批評罷免毫無道理外，若真要幫謝國樑說話，說這一年多來，基隆有什麼改變，藍營大咖們說得上來嗎？
基隆最大問題是地理位置特殊，在東北角自成一格，地形上又以丘陵區多，多年來限制基隆發展。而當台北市、新北市都紛紛升格後，基隆的處境更顯得尷尬。過去20年，國民黨曾有兩人擔任市長，但一人後來與藍營鬧翻，被昔日同志發動罷免，另一人涉嫌關說，自評渾蛋市長。接著因為民進黨籍林右昌擔任市長，基隆才漸漸有了改變。
但林右昌做得再好，基隆市民還是再給國民黨一次機會，於是讓謝國樑重返執政。接替在林右昌之後，謝國樑還做出什麼成績？即使現在執政黨仍是民進黨，但國民黨卻掌控國會最多席次，新北市長、台北市長，也都是國民黨籍。謝國樑要突破基隆困境，喊合併、喊升格，但藍營內部卻興致缺缺、無人附和。相較當年民進黨力推新竹縣市合併升格，國民黨的冷淡，讓人心寒。
為了謝國樑、為了基隆市民，身為最大在野黨的國民黨，努力想想能幫基隆帶來什麼政策牛肉吧，不要只是來合體拍個照就走，更別不要讓謝國樑尷尬地只能在台鐵前自拍直播、發傳單了。