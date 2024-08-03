中捷車廂開音樂會　車廂打造行動影音館

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去年舉辦微型圖書館公益快閃活動引起熱烈回響，備受期待的第二發節目更精彩。葉昭甫指出，今年微型圖書館有別以往，以「以聲音閱讀世界」為主題，結合線上、線下推出一系列活動。民眾搭捷運時，可於捷運車廂內以手機掃描QRcode，進入線上書展閱讀以「聲音閱讀」為主題的好書，品味書香很便利；還有線下活動實體書展，鼓勵民眾搭乘捷運時，可以帶著喜歡的書本閱讀。
另於中捷市政府站1號出口設置募書箱，號召大家捐書做公益，募得書籍將由「書寶二手書店」轉為購書點贈予偏鄉小學，讓偏鄉學童擴大探索知識，增知識流動的機會。
微型圖書館活動另一亮點，由台中插畫家繪製彩繪列車主視覺，並結合「台中捷運地景音樂計畫」，民眾使用手機掃描捷運車廂內的QRcode，即可聆聽地景音樂，也可以召喚台中市市鳥白耳畫眉與其同框，此外，還發起朗讀募集活動，歡迎民眾踴躍上傳朗讀書籍詩文音檔，參與人氣票選得好禮活動。
葉昭甫表示，此次活動邀請「加一吉他」表演團體，於8月31日捷運列車上、捷運行進間演出，以臨場感的歡樂音樂會，邀請乘客一同互動參與，沉浸在地景音樂及表演藝術中。歡迎台中市民及中捷旅客於微型圖書館營運期間，共享為期兩個月的聽覺、視覺雙重饗宴。
交通局說，中捷微型圖書館活動由冠德建設、中鹿開發及冠德玉山教育基金會主辦，台中捷運公司與多個產業、藝文單位參與協辦，感謝來自民間的力量與資源共同為捷運交通提供書香、音樂結合公益，讓搭車乘客也能與中捷一起融入創意，提升「中捷」品牌的競爭力。