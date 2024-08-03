日羽球女神志田千陽「神顏解密」！年收2400萬　要贏就聽乃木坂46

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志田千陽今年27歲，隸屬「再春館製藥所」，隊員編號0號。她6歲就愛上羽毛球，小學一年級跟姊姊開始打羽球，起初是在秋田縣八郎潟湖羽毛球俱樂部活動，小學二年級參加全國性比賽，從四年級開始連續3年拿下季軍佳績，頻頻登上當地報紙版面。
志田千陽小學時期的主要成績：
2007年（小學四年級）
全國小學生羽毛球錦標賽／女子單打四年級以下組第3名
2008年（小學五年級）
全國小學生羽毛球錦標賽女子單打五年級以下組第3名
2009年（小學六年級）
全國小學生ABC羽毛球大會／女子A組第三名
她在13歲時離開家鄉，到青森山田中學高等學校就讀並接受專業訓練，跟松山奈未組女子雙打組合，在國際賽事上屢屢創佳績，今年獲得巴黎奧運的參賽資格。
愛打羽球也愛追星 上場前一定要聽乃木坂46
雖然是運動員，但志田千陽也是小迷妹，最愛的偶像是乃木坂46，她比賽前必聽乃木坂46的歌曲來激勵自己，「歌曲超棒，成員也都超努力，所以我覺得我也要加油！」志田千陽沒打球時，有空也會去參加乃木坂46的演唱會，喜愛程度溢於言表。
志田千陽的老家是寺廟，從小就被教育要有禮貌，所以「感恩」是她非常重視的事情。也因為家庭影響，志田千陽的個性溫暖、堅強，網友也覺得她給人的感覺十分豁達開朗，情緒常被她感染。而在「再春館製藥所」公開的YouTube影片中，也可看到志田千陽的幕後生活，氛圍總是融洽、充滿歡笑。
年收入2400萬日元 隨著名氣會再增加
根據日本媒體公開的資料，志田千陽跟戰友松山奈未的年收入為2400萬日元（約台幣550萬元），僅次於山口茜5283萬日元、東野有紗2511萬日元。不過企業團體的選手，都是從公司領取薪水，所以企業團體選手的平均年收入，與該公司的員工相同，約700萬日元。
若成為選手，除了基本薪資，還會有比賽獎金、贊助費、奧運指定選手強化費、媒體出演費等額外收入，所以越頂尖的運動選手，收入就會越高。日媒認為2400萬日元是非常高的收入，若加上奧運和媒體曝光度的增加，志田千陽的收入預計還會提高。
2024巴黎奧運「女子雙打羽球」銅牌戰由「日本」志田千陽、松山奈未對上「馬來西亞」M蒂娜、陳康樂，將於今晚9點正式開打。
志田千陽小檔案
生 日：1997年4月29日（27歲）
身 高：162cm
體 重：54kg
慣用手：右手
偶 像：乃木坂46
比賽項目：女子雙打／混合雙打
戰 績：
世界排名（最高）第2位
日本排名（最高）第1位
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