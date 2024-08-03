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日羽球女神志田千陽「神顏解密」！年收2400萬　要贏就聽乃木坂46

▲日本「女子雙打羽球」志田千陽（右）、松山奈未無緣進奧運金牌戰，但2人的神顏意外引發關注大爆紅。（圖／AP美聯社、志田千陽IG）
▲日本「女子雙打羽球」志田千陽（右）、松山奈未無緣進奧運金牌戰，但2人的神顏意外引發關注大爆紅。（圖／AP美聯社、志田千陽IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024巴黎奧運「女子雙打羽球」準決賽昨晚落幕，日本「女神組合」志田千陽、松山奈未輸給中國隊，今（3）日晚間9點將對上「馬來西亞」M蒂娜、陳康樂搶銅牌。不少台灣球迷看見女神無緣晉級決賽，紛紛為她們加油打氣，同時對於志田千陽場上「爆汗不掉妝的神顏」感到好奇，《NOWnews今日新聞》特別為讀者整理志田千陽的介紹，讓大家更加認識志田千陽到底是誰。

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▲準決賽輸給中國隊譚寧、劉聖書，無緣挺進金牌戰，除了日本球迷不捨，台灣觀眾也感到惋惜。（圖／翻攝Threads）
▲志田千陽準決賽輸給中國隊譚寧、劉聖書，無緣挺進金牌戰，除了日本球迷不捨，台灣觀眾也感到惋惜。（圖／翻攝Threads）
6歲就愛上羽毛球　小一開始打球、連續3年拿季軍

志田千陽今年27歲，隸屬「再春館製藥所」，隊員編號0號。她6歲就愛上羽毛球，小學一年級跟姊姊開始打羽球，起初是在秋田縣八郎潟湖羽毛球俱樂部活動，小學二年級參加全國性比賽，從四年級開始連續3年拿下季軍佳績，頻頻登上當地報紙版面。

志田千陽小學時期的主要成績：

2007年（小學四年級）
全國小學生羽毛球錦標賽／女子單打四年級以下組第3名

2008年（小學五年級）
全國小學生羽毛球錦標賽女子單打五年級以下組第3名

2009年（小學六年級）
全國小學生ABC羽毛球大會／女子A組第三名

她在13歲時離開家鄉，到青森山田中學高等學校就讀並接受專業訓練，跟松山奈未組女子雙打組合，在國際賽事上屢屢創佳績，今年獲得巴黎奧運的參賽資格。

▲志田千陽曾透露喜歡乃木坂46，上場前都會聽她們的歌。（圖／志田千陽IG）
▲志田千陽曾透露喜歡乃木坂46，上場前都會聽她們的歌。（圖／志田千陽IG）
愛打羽球也愛追星　上場前一定要聽乃木坂46

雖然是運動員，但志田千陽也是小迷妹，最愛的偶像是乃木坂46，她比賽前必聽乃木坂46的歌曲來激勵自己，「歌曲超棒，成員也都超努力，所以我覺得我也要加油！」志田千陽沒打球時，有空也會去參加乃木坂46的演唱會，喜愛程度溢於言表。

志田千陽的老家是寺廟，從小就被教育要有禮貌，所以「感恩」是她非常重視的事情。也因為家庭影響，志田千陽的個性溫暖、堅強，網友也覺得她給人的感覺十分豁達開朗，情緒常被她感染。而在「再春館製藥所」公開的YouTube影片中，也可看到志田千陽的幕後生活，氛圍總是融洽、充滿歡笑。

▲志田千陽的年收入曝光，但日媒推測可能還會更高。（圖／翻攝Yahoo JP）
▲志田千陽的年收入曝光，但日媒推測可能還會更高。（圖／翻攝Yahoo JP）
年收入2400萬日元　隨著名氣會再增加

根據日本媒體公開的資料，志田千陽跟戰友松山奈未的年收入為2400萬日元（約台幣550萬元），僅次於山口茜5283萬日元、東野有紗2511萬日元。不過企業團體的選手，都是從公司領取薪水，所以企業團體選手的平均年收入，與該公司的員工相同，約700萬日元。

若成為選手，除了基本薪資，還會有比賽獎金、贊助費、奧運指定選手強化費、媒體出演費等額外收入，所以越頂尖的運動選手，收入就會越高。日媒認為2400萬日元是非常高的收入，若加上奧運和媒體曝光度的增加，志田千陽的收入預計還會提高。

2024巴黎奧運「女子雙打羽球」銅牌戰由「日本」志田千陽、松山奈未對上「馬來西亞」M蒂娜、陳康樂，將於今晚9點正式開打。

志田千陽小檔案
生　日：1997年4月29日（27歲）
身　高：162cm
體　重：54kg
慣用手：右手
偶　像：乃木坂46
比賽項目：女子雙打／混合雙打
戰　績：
世界排名（最高）第2位
日本排名（最高）第1位


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