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影／凱米颱風水淹高雄　柯文哲嗆：前瞻預算執行狀況該檢討

▲民眾黨在高雄舉辦5週年黨慶，黨主席柯文哲致詞。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）
▲民眾黨在高雄舉辦5週年黨慶，黨主席柯文哲致詞。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）

記者呂炯昌／高雄報導

凱米颱風上月襲台夾帶暴雨狂襲高雄，美濃湖溢堤、旗山溪暴漲、滯洪池近滿水位，市區多處積淹水變成「水世界」。台灣民眾黨主席柯文哲今（3）日表示，政府應該用這次風災的狀況去檢討前瞻預算的執行狀況。

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民眾黨今日下午在高雄展覽館舉行5週年黨慶，柯文哲在致詞時表示，民眾黨第一次跨過濁水溪在高雄舉辦黨慶，這顯示民眾黨深耕南部的決心，在不久前凱米颱風對南台灣帶來很大的災害，前天他去了桃源區部落去看災損情形，首先要跟救災的工作人員說「大家辛苦了。」也要跟在善後家園的鄉親說大家辛苦了。

柯文哲強調，台灣民眾黨還是會盡最大力量來幫忙大家恢復家園，「藉著這次風災，我是建議政府用這次風災的狀況去檢討前瞻預算的錢、到底使用的狀況如何，錢既然花下去就應該要看到成果。」

柯文哲說，他最近看到審計部的決算報告，顯示未來6年台灣的總預算應該會是負的不足，台灣詐騙也創下6年新高，風電、光電能源轉型不彰，只用傳LINE就能購買1億顆雞蛋，蓋社宅找地都很困難；台灣要處理的問題相當多，只是很可惜新政府上任以來卻一直在台灣社會製造衝突與對立。

柯文哲更表示，立院三讀通過的國會改革法案可以藉由在憲法法庭來申請釋憲，再由大法官來宣布暫停處份，他認為是很不好的憲政示範，此例一開，以後會不可收拾。

▲民眾黨在高雄舉辦5週年黨慶。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）
▲民眾黨在高雄舉辦5週年黨慶。（圖／記者朱永強攝，2024.08.03）


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