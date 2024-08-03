奧運羽球／韓國球后安洗瑩2:1逆轉！晉級女單4強　山口茜落淚告別

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山口茜本屆奧運打得不輕鬆，傷勢初癒的她，並非處在最佳狀態，小組賽碰上加拿大一姊李文珊竟然打了3局才驚險過關，一度有被淘汰的危險。不過在那之後她似乎慢慢找回狀態，16強速勝泰國革通（Supanida Katethong）取得晉級。而此役則是安洗瑩本屆奧運首場比賽，她16強輪空。
兩人過去交手過23次，山口茜以13勝10敗佔優，不過2023年之後安洗瑩以5勝3敗領先，實力在伯仲之間。山口茜近年飽受傷病困擾，排名下滑，這次導致兩個女單「F4」中的球員提前在８強相遇。
山口茜先盛後衰 無緣8強
本場比賽開打後，畫面與外界開始預期得有些不同，山口茜一路領先，並取得了6個賽點，率先以21：15先下一城。次局兩人身體完全熱開，比賽速度也加快到另一個層級，雙方進行極致的拉吊，這一局山口茜失誤開始增加，連丟4分被拉開，雖然她之後試圖追趕，但還是被安洗瑩以21：17扳回一城。
在兩局激戰過後，安洗瑩似乎已經找到比賽決奏，第3局壓制著山口茜，沉穩迫使對方出手低質量的回擊，並伺機突擊取分，比分被快速拉開。山口茜最終以8：21輸掉，賽後受訪時她哽咽地說：「我認為這是一場艱難的比賽，參加過3屆奧運會，我意識到成績並不代表一切。我已經盡力了，我認為我打出了很多精彩的比賽，最重要的是，這是一個快樂的時刻，能聽到這麼多人的歡呼。」
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