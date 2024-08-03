麟洋配殺進金牌戰了！8/2中華隊最新戰績整理　奧運獎牌榜大洗牌

奧運羽球／韓國球后安洗瑩2:1逆轉！晉級女單4強　山口茜落淚告別

▲2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，韓國世界球后安洗瑩本屆賽會首次出戰，對上的就是日本2屆世界冠軍得主山口茜，雙方激戰3局，山口茜最終以1：2遭到逆轉，止步8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，韓國世界球后安洗瑩本屆賽會首次出戰，對上的就是日本2屆世界冠軍得主山口茜，雙方激戰3局，山口茜最終以1：2遭到逆轉，止步8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，韓國世界球后安洗瑩本屆賽會首次出戰，對上的就是日本2屆世界冠軍得主「小馬達」山口茜，雙方激戰3局，山口茜先盛後衰，最終以總局數1：2遭到逆轉，無緣繼續向前挺進，而安洗瑩則是晉級到4強。山口茜生涯參加過3次奧運，但都止步於8強，在東京奧運失利後，她曾表態要在巴黎奧運打回來，但近年傷勢纏身，並非處於最佳狀態，27歲的她賽後也落淚哽咽，告別本屆奧運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
山口茜、安洗瑩日韓對決

山口茜本屆奧運打得不輕鬆，傷勢初癒的她，並非處在最佳狀態，小組賽碰上加拿大一姊李文珊竟然打了3局才驚險過關，一度有被淘汰的危險。不過在那之後她似乎慢慢找回狀態，16強速勝泰國革通（Supanida Katethong）取得晉級。而此役則是安洗瑩本屆奧運首場比賽，她16強輪空。

兩人過去交手過23次，山口茜以13勝10敗佔優，不過2023年之後安洗瑩以5勝3敗領先，實力在伯仲之間。山口茜近年飽受傷病困擾，排名下滑，這次導致兩個女單「F4」中的球員提前在８強相遇。

山口茜先盛後衰　無緣8強

本場比賽開打後，畫面與外界開始預期得有些不同，山口茜一路領先，並取得了6個賽點，率先以21：15先下一城。次局兩人身體完全熱開，比賽速度也加快到另一個層級，雙方進行極致的拉吊，這一局山口茜失誤開始增加，連丟4分被拉開，雖然她之後試圖追趕，但還是被安洗瑩以21：17扳回一城。

在兩局激戰過後，安洗瑩似乎已經找到比賽決奏，第3局壓制著山口茜，沉穩迫使對方出手低質量的回擊，並伺機突擊取分，比分被快速拉開。山口茜最終以8：21輸掉，賽後受訪時她哽咽地說：「我認為這是一場艱難的比賽，參加過3屆奧運會，我意識到成績並不代表一切。我已經盡力了，我認為我打出了很多精彩的比賽，最重要的是，這是一個快樂的時刻，能聽到這麼多人的歡呼。」

▲山口茜以1：2輸給安洗瑩，無緣晉級，止步巴黎奧運女單8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲山口茜以1：2輸給安洗瑩，無緣晉級，止步巴黎奧運女單8強，賽後受訪時她情緒低落，一度哽咽。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運羽球／麟洋配小心！中國「梁王」火力猛　梁偉鏗被比作傅海峰

奧運羽球／中國男單上演巴黎慘案！「林丹起來練球」衝上微博熱搜

石宇奇8強爆冷出局！中國「羽球五金行」倒閉　狀態怪到球迷崩潰

奧運羽球／金牌+鑽戒！黃雅瓊混雙奪金後　男友劉雨辰驚喜求婚

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生