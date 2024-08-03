台灣500大科技業公布！半導體供應鏈掛帥　經營績效百強華城稱王

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CRIF指出，2024年新定義下的500大科技業排名，取決點為2023年營收16.77億元。營收前10大企業中，前7名排名順位與去年相同，顯示這7大科技業的地位穩固。而第8名與第9名的華碩電腦和文曄科技是首度進入500大科技業，聯發科技則維持第10名。
在新的定義下，500大科技業營收排名第11名至20名，也出現新的排名組合，包括排名第12的中華電信、第18名的宏碁都是首度進入500大科技業。華碩電腦、文曄科技、中華電信及宏碁的出現，突顯現今科技業品牌服務業以及電子通路業，在科技業的貢獻及重要性並不亞於科技製造業，台灣在看待500大科技業時，也要改變只重視製造業的思維。值得注意的是，2024年500大科技業營收前20大企業均為營收達1000億元以的企業。
在新的定義下追溯與2022年的500大科技業對比，2023年500大科技業營收總額為17兆7890億元，較2022年的18兆5042億元，小幅衰退3.87％，顯示500大科技業2023年受到全球產業高庫存去化的影響。
若單獨比較，500大科技業的表現相對於500大綜合企業（不分行業）和500大製造業較佳，這兩者的營收分別衰退了6.03%和10.88%。然而，500大科技業的表現略遜於500大服務業，後者的營收衰退為2.16%。
2023年500大科技業稅後純益總額為1兆9125億元，相較2022年的2兆1074億元衰退了9.25%，同時也是連續獲利衰退。CRIF認為500大科技業獲利衰退，顯示科技產業在全球核心供應鏈居於關鍵性地位，因此當產業遭受景氣影響時也會即時反映在業績上；另一方面，500大科技業過去兩年也因應美中科技戰中，全球供應鏈移轉的新布局與調整期，目前這段調整期已近尾聲，500大科技業在進入AI新世代的表現將更優於過去10年。
CRIF也分析，在500大科技業中有303家企業屬於5G、AI、太空、半導體、再生能源、電動車及精準醫療，而7大戰略產業供應鏈占500大科技業家數的60.6％，這正是500大科技業在AI新世代表現將優於過去十年的底氣。若以一家企業跨多個戰略產業來計算供應鏈家數，以半導體供應鏈最多，共有111家，其次為電動車供應鏈98家、5G供應鏈83家、AI供應鏈57家、太空供應鏈50家、再生能源供應鏈47家、精準醫療供應鏈19家，跨產業家數合計共465家企業。
此外，根據CRIF首次以綜合指標篩選出的科技業經營績效100強的前20名的排名，與500大科技業營收排名相比，呈現出不同的面貌。其中華城電機以綜合得分91.17分摘下首次混合科技業百強王座。僑威科技以綜合得分90.33分居於第2名。環球晶圓以綜合得分90.19分居於第3名，聯詠科技以89.93分排名第4名，台光電子材料排名第5名，台積電以89.54分排名第6名，第7名至第10名依序為聯陽半導體、創意電子、信邦電子與智邦科技。若與2022年相比，科技業百強中僅有台積電與其轉投資的創意電子，連續兩年入榜科技業百強前10大企業。
同時，百強10大企業全都與AI供應鏈有關，並有部分企業橫跨5G、太空、半導體、再生能源、電動車供應鏈。科技百強前10大企業中有7家2023年營收達100億元以上，其中營收達1000億元以上的僅有台積電、聯詠。而營收低於100億元的則為信邦電子、僑威電子及聯陽半導體。
CRIF進一步分析發現，在2023年科技業百強中，有17家企業為營收與稅後純益同步成長的企業。其中有9家企業營收與稅後純益成長均達10％以上，依照百強排名的順序依次為：信邦電子、奇鋐科技、双美生物科技、營邦企業、益芯科技、廣運機械工程、全訊科技、億威電子系統和巨有科技。就產業別來看，除了電子業之外，製藥業、機械設備業、和電腦系統整合業也展現出科技業的多元化和優異表現。
CRIF指出，雖然近期股市下跌，科技股的跌幅最大，但這與美國科技股漲多拉回修正有關，並不反映500大科技企業的基本面。未來AI科技應用只會日益廣泛，因此AI泡沫化並不會發生。然而，500大科技企業的排名競爭將會非常激烈，任何未能跟上新技術步伐的企業都可能被創新企業取代。