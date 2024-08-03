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台灣500大科技業公布！半導體供應鏈掛帥　經營績效百強華城稱王

▲根據中華徵信所首度公布的2024年版混合500大科技業營收排名調查結果，半導體供應鏈掛帥，前20大科技業的營收都達千億元，又以鴻海居於首位，台積電排名第2。（圖／NOWnews資料照）
▲根據中華徵信所首度公布的2024年版混合500大科技業營收排名調查結果，半導體供應鏈掛帥，前20大科技業的營收都達千億元，又以鴻海居於首位，台積電排名第2。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

根據CRIF中華徵信所首度公佈的2024年版混合500大科技業營收排名調查結果，前20大營收都達千億元，又以鴻海居於首位，台積電排名第2，和碩聯合科技、廣達電腦、仁寶電腦工業排名第3名至第5名，第6名至第10名依序為緯創資通、英業達、華碩電腦、文曄科技及聯發科技。此外，CRIF首次以綜合指標篩選出的科技業經營績效100強，由華城電機以綜合得分91.17分摘下首次混合科技業百強王座。

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有鑑於當今科技業的範圍極廣，並不該侷限在電子業本身，CRIF今年在排名取樣定義上，擴大將所有與科技產品及科技服務相關的上中下游供應鏈企業都納入。為更符合500大科技業的完整面貌，去年未納入的化學、生技、塑膠、金屬、機械、電機、汽車、資訊服務業，都在今年首次納入，這項調查則是以2023年度的個體財報為排名基礎。

CRIF指出，2024年新定義下的500大科技業排名，取決點為2023年營收16.77億元。營收前10大企業中，前7名排名順位與去年相同，顯示這7大科技業的地位穩固。而第8名與第9名的華碩電腦和文曄科技是首度進入500大科技業，聯發科技則維持第10名。

在新的定義下，500大科技業營收排名第11名至20名，也出現新的排名組合，包括排名第12的中華電信、第18名的宏碁都是首度進入500大科技業。華碩電腦、文曄科技、中華電信及宏碁的出現，突顯現今科技業品牌服務業以及電子通路業，在科技業的貢獻及重要性並不亞於科技製造業，台灣在看待500大科技業時，也要改變只重視製造業的思維。值得注意的是，2024年500大科技業營收前20大企業均為營收達1000億元以的企業。
    
在新的定義下追溯與2022年的500大科技業對比，2023年500大科技業營收總額為17兆7890億元，較2022年的18兆5042億元，小幅衰退3.87％，顯示500大科技業2023年受到全球產業高庫存去化的影響。

若單獨比較，500大科技業的表現相對於500大綜合企業（不分行業）和500大製造業較佳，這兩者的營收分別衰退了6.03%和10.88%。然而，500大科技業的表現略遜於500大服務業，後者的營收衰退為2.16%。

2023年500大科技業稅後純益總額為1兆9125億元，相較2022年的2兆1074億元衰退了9.25%，同時也是連續獲利衰退。CRIF認為500大科技業獲利衰退，顯示科技產業在全球核心供應鏈居於關鍵性地位，因此當產業遭受景氣影響時也會即時反映在業績上；另一方面，500大科技業過去兩年也因應美中科技戰中，全球供應鏈移轉的新布局與調整期，目前這段調整期已近尾聲，500大科技業在進入AI新世代的表現將更優於過去10年。

CRIF也分析，在500大科技業中有303家企業屬於5G、AI、太空、半導體、再生能源、電動車及精準醫療，而7大戰略產業供應鏈占500大科技業家數的60.6％，這正是500大科技業在AI新世代表現將優於過去十年的底氣。若以一家企業跨多個戰略產業來計算供應鏈家數，以半導體供應鏈最多，共有111家，其次為電動車供應鏈98家、5G供應鏈83家、AI供應鏈57家、太空供應鏈50家、再生能源供應鏈47家、精準醫療供應鏈19家，跨產業家數合計共465家企業。

此外，根據CRIF首次以綜合指標篩選出的科技業經營績效100強的前20名的排名，與500大科技業營收排名相比，呈現出不同的面貌。其中華城電機以綜合得分91.17分摘下首次混合科技業百強王座。僑威科技以綜合得分90.33分居於第2名。環球晶圓以綜合得分90.19分居於第3名，聯詠科技以89.93分排名第4名，台光電子材料排名第5名，台積電以89.54分排名第6名，第7名至第10名依序為聯陽半導體、創意電子、信邦電子與智邦科技。若與2022年相比，科技業百強中僅有台積電與其轉投資的創意電子，連續兩年入榜科技業百強前10大企業。

同時，百強10大企業全都與AI供應鏈有關，並有部分企業橫跨5G、太空、半導體、再生能源、電動車供應鏈。科技百強前10大企業中有7家2023年營收達100億元以上，其中營收達1000億元以上的僅有台積電、聯詠。而營收低於100億元的則為信邦電子、僑威電子及聯陽半導體。


CRIF進一步分析發現，在2023年科技業百強中，有17家企業為營收與稅後純益同步成長的企業。其中有9家企業營收與稅後純益成長均達10％以上，依照百強排名的順序依次為：信邦電子、奇鋐科技、双美生物科技、營邦企業、益芯科技、廣運機械工程、全訊科技、億威電子系統和巨有科技。就產業別來看，除了電子業之外，製藥業、機械設備業、和電腦系統整合業也展現出科技業的多元化和優異表現。

CRIF指出，雖然近期股市下跌，科技股的跌幅最大，但這與美國科技股漲多拉回修正有關，並不反映500大科技企業的基本面。未來AI科技應用只會日益廣泛，因此AI泡沫化並不會發生。然而，500大科技企業的排名競爭將會非常激烈，任何未能跟上新技術步伐的企業都可能被創新企業取代。

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