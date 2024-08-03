7-11拿鐵買一送一可寄杯！4大超商挺奧運咖啡優惠　氣泡美式半價

消暑優惠／全家冰棒5折、霜淇淋買一送一！7-11哈達根斯買10送10

▲鬼門開也沒有涼颼颼！今（3）日高溫狂飆攝氏39.4度，各大超商推出霜淇淋、冰棒買一送一，包括全家即起有霜淇淋買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲鬼門開也沒有涼颼颼！今（3）日高溫狂飆攝氏39.4度，各大超商推出霜淇淋、冰棒買一送一，包括全家即起有霜淇淋買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

鬼門開也沒有涼颼颼！今（3）日高溫狂飆攝氏39.4度，各大超商推出霜淇淋、冰棒買一送一，包括全家即起有霜淇淋買一送一，還有雪酪冰棒、巧克力牛奶雪糕買2送2，單支20元；7-11哈根達斯雪糕、迷你杯都有買10送10優惠，《NOWnews》整理各大通路冰品優惠一文看懂。

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🟡全家便利商店

全家8月霜淇淋新口味來了！攜手百萬YouTuber千千所創立的美食品牌「水水灶咖」，推出「是芭樂系」，雙口味搭熱銷回歸的「木瓜牛奶」，8月6日起正式開賣，不過記者實際觀察發現，不少門市已經提早更換新口味，想要半價嚐鮮的快衝一波。

此外，還有隨買跨店歡慶7週年，不定時推出多款商品優惠，其中包括蘋果雪酪冰棒、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買2送2，平均每支20元。

📍門市｜8月2日至8月4日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒跑energy買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾芒果百香雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂纖維+600ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）

📍APP｜即起至8月20日
◾FMC蘋果雪酪冰棒買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買2送2，5折（原價40元、特價20元）

▲全家本週霜淇淋買一送一、冰棒也5折開吃。（圖／全家提供）
▲全家本週霜淇淋買一送一、冰棒也5折開吃。（圖／全家提供）
▲全家蘋果雪酪冰棒、巧克力雪糕買二送二。（圖／翻攝自APP）
▲全家蘋果雪酪冰棒、巧克力雪糕買二送二。（圖／翻攝自APP）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10

7-11、全家同步推出哈根達斯優惠，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。

全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。

7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。

▲7-11、全家哈根達斯買10送10。（圖／翻攝自LINE群）
▲7-11、全家哈根達斯買10送10。（圖／翻攝自LINE群）
▲哈根達斯草莓季優惠，指定品項任選3入229元。（圖／7-11提供）
▲哈根達斯優惠季來了，7-11、全家指定品項任選買10送10。（圖／7-11提供）
🟡萊爾富雪糕買一送一
台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年的巴黎奧運羽球男雙賽事晉級，萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，今（3）日23:59前，消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）享任選買1送1優惠，平均每支20元。
 

▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）
▲夏日消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）也享任選買1送1優惠。（圖／萊爾富提供）

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