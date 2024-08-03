消暑優惠／全家冰棒5折、霜淇淋買一送一！7-11哈達根斯買10送10

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全家8月霜淇淋新口味來了！攜手百萬Yo
此外，還有隨買跨店歡慶7週年，不定時推出多款商品優惠，其中包括蘋果雪酪冰棒、牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買2送2，平均每支20元。
📍門市｜8月2日至8月4日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒跑energy買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾芒果百香雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂纖維+600ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜即起至8月20日
◾FMC蘋果雪酪冰棒買2送2，5折（原價40元、特價20元）
◾牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕買2送2，5折（原價40元、特價20元）
🟡7-11、全家哈根達斯買10送10
7-11、全家同步推出哈根達斯優惠，自8月21日起至9月3日，哈根達斯迷杯、雪糕通通買10送10，部分超商門市LINE群已悄悄開放提早訂購，炎炎夏季想要吃半價冰品的可別錯過。
全家哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），可搭配全家集章趣，單筆消費滿4件集1章，集滿10章可免費兌換哈根達斯摺疊收納箱／摺疊傘，也就是說單筆結帳滿40杯，即可集10章。
7-11哈根達斯迷你杯以及雪糕系列，任選買2送1（限同價位）、買10送10（不同價位以總價合計5折計算），不過7-11集點活動是，單筆消費滿10件集1點，集滿4點可免費兌換哈根達斯手提保冰桶，同樣是單筆結帳滿40杯，可獲得贈品。
🟡萊爾富雪糕買一送一
台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在今年的巴黎奧運羽球男雙賽事晉級，萊爾富超商與台灣民眾一同歡慶，今（3）日23:59前，消暑必備的濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕（原價40元）享任選買1送1優惠，平均每支20元。