奧運桌球／本屆最大黑馬！莫雷加德：瑞典國王應改機票來看我比賽

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莫雷加德這一奧運演出大驚奇，雖然他過去在世錦賽上就曾有出色表現，但這幾年表現並不穩定，賽前並沒有人能夠想像第19種子的他能一路過關斬將，擊敗王楚欽，晉級到金牌戰。
這是自瑞典傳奇名將華德納（Jan-Ove Waldner）在2000年雪梨奧運之後，首次有瑞典球員闖進桌球男子單打金牌戰，莫雷加德確定收下一面桌球獎牌，為史上第3人。
超級大爆冷 莫雷加德希望瑞典國王到場加持
談到自己這一次的奧運表現，莫雷加德自己也不敢置信，「這一定是奧運史上最大黑馬表現之一，我不是什麼大種子選手，抽到的籤也都非常困難，對上的幾乎都是我之前都沒贏過的選手，能贏得一塊奧運獎牌真的真的很困難，這太瘋狂了。」
根據外媒報導，高齡78歲的瑞典國王卡爾十六世（Carl XVI Gustaf）將在下周一抵達巴黎觀賽，而桌球男子單打周日就將開打。因此莫雷加德也希望國王能夠改變行程，提前來奧運看他比賽。
莫雷加德說，「他當然應該這麼做，這將是本屆奧運最大的驚喜，我自己都不敢相信，我需要國王在看台上的支持，我的比賽也應該在大多數電視頻道上播出。 」據瑞典媒體說法，瑞典國王有關注莫雷加德表現，但還不確定是否會提前來到巴黎當地。
不過，根據瑞典媒體Sportbladet了解，瑞典國王關注到了莫雷加德的比賽，他感到很高興，但目前還無法告知航班計劃是否有改。
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