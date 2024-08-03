台積電陷900元保衛戰、小資族趁勢撿便宜　股東人數增至145萬人

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權王台積電也難逃賣壓，開盤以918元開出，下跌42元，跳空摜破季線關卡，沒想到盤中賣壓持續加大，終場下跌57點或5.94%，收在903元，創下6月11日以來、也就是近2個月以來低點，成交量為7.5萬張，成交金額693.74億元。深陷900元保衛戰的台積電，也有不少投資人趁勢進場加碼。
台積電重挫，外資趁勢提款，昨日由買轉賣、賣超43220張；投信持續力挺，連續24天買超，昨日加碼1741張；自營商則是連續第7天賣超，調節4672張；主力則是賣超37952張。
台積電重挫之際，不少小資族趁勢入場撿便宜，昨日零股成交量高達1158萬2367張，創下史上第2大，日成交量更是爆增了8.5倍；僅次於今年7月19日，當日成交量為1236萬4923張，為史上第一大量，當天是台積電收盤股價首日失守千元俱樂部，終場收970元，跌35元。
根據集保中心統計，截至8月2日為止，台積電最新股東人數來到145萬3233人，比起前一週（截至26日）141萬1503人增加4.1萬人，其中持有1-999零股人數由97.64萬人、增加至100.98萬人、週成長3.43%；持有股數為1.53億股，週成長3.87%。
而台積電其他持股級距的比例並沒有太大的變化，擁有1-5張的股東有35.8萬人，較前週的35.1萬人小幅增加0.7萬人；擁有100張以上的股東也由5760增加至5786人。
除了台積電股東人數增加之外，其他幾檔百萬人以上的股東人氣王，如00878、元大高股息（0056）等，股東人數也都出現不同程度的成長。唯獨中鋼股東人數較前一週略有下降。