不再迷航了！國3古坑交流道增設兩邊側車道 今日舉辦動土典禮
古坑交流道是臺灣國道三號271公里的一個交流道，位於雲林縣古坑鄉，採分離式設計，用於連接縣道149甲線及縣道158甲線。而它2016年啟用後，南北匝道相距3公里，用路人必須繞行6公里、增加20分鐘車程，因此經常為此迷航。為改善上、下匝道交通紊亂問題，立委劉建國、雲林縣長張麗善等人極力爭取古坑側車道工程改善，今（3）日終於動土，預計2027年完工，交通部長李孟諺表示，希望完工後，古坑交流道不再是容易迷路的地方。
記者陳郁柔／台北報導
交通部今日舉辦國道3號古坑側車道動土典禮，交通部長李孟諺、公路局長陳文瑞、雲林縣長張麗善、民進黨籍立委劉建國等人出席。
李孟諺致詞表示，這對雲林縣尤其是古坑鄉是很重要的交通建設，古坑交流道上、下匝道南北差距3公里，原本規劃由地方政府負責在國道兩側施做側車道，可連結上、下匝道，但地方政府財力無法負擔土地徵收與工程費用，一直延宕未施做。
李孟諺指出，經由多年及多次協商後，中央同意側車道視為交流道的一環，施作經費由國道基金來支應，終於在今日動工，期待工程能如期如質完成。
雲林縣府說明，國道3號古坑交流道自105年完工通車後，分別在縣道149甲線及158甲線設置上、下匝道，兩端距離逾3公里，導致交通動線紊亂，倘誤下交流道，用路人往往不知如何重回國道。
古坑交流道增設平面側車道工程，採單向各一快車道、一機車道配置，北上線長度約2.74公里、南下線約3.13公里，總經費新台幣14.89億元，整體工期為1050日。