周渝民女兒8歲了！喻虹淵辦生日派對 消失12年還是正到發光
43歲金鐘視帝周渝民（仔仔）2015年閃電迎娶小6歲演員喻虹淵，婚後育有愛女「小公主」，一家三口幸福美滿，喻虹淵今（3）日分享幫女兒辦8歲生日宴的照片，淡出演藝圈12年的她難得入鏡，慧黠又甜美的外貌依舊，令人驚豔。
記者楊穎軒／綜合報導
喻虹淵、周渝民2016年8月2日迎來女兒，如今一晃眼孩子已經8歲，喻虹淵今天在IG限時動態上傳慶生照，她在大安區某中式餐廳布置愛女的生日派對，準備一顆小巧精緻的水果蛋糕，另一張相片，喻虹淵和餐廳老闆娘、前主播黃馨儀合影，她寫下：「謝謝美麗闆娘給我們一間簡單溫馨的慶祝空間！」
照片中，36歲的喻虹淵一頭長直髮披肩，穿中性襯衫，一雙瞳鈴大眼電力十足，明眸皓齒的美貌如昔，沒有太多變化，「周渝民老婆為8歲女兒慶生」的關鍵字還登上微博熱搜榜。
喻虹淵婚後離開戲劇圈 曾分享周渝民肉麻情話
喻虹淵曾經演出電視劇《籃球火》、《勇士們》、國片《艋舺》，2008年參演電視劇《痞子英雄》和周渝民相識相戀，7年後兩人步入禮堂，她2013年演完《愛情女僕》後息影，專心在家相夫教子，偶爾更新粉專分享近況。
去年七夕，喻虹淵公開周渝民送的兩張情人節卡片，上頭分別寫著「晚上早點去睡覺，明天你還要早起繼續喜歡我」、「真羨慕你！擁有我這麼可愛又有趣的人」，她透露一張給自己，一張是女兒的，「卡片內容是內建選項，但是也很可以！」可見周渝民即使忙著拍戲，也沒有忘記情人節的禮數，十足愛家好男人。