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林郁婷賽後致意！對手1無禮態度回應　前國手女星怒了：不尊重人

▲「台灣拳后」林郁婷向烏茲別克教練致意遭到無視，讓黃雨欣看了很心疼，更怒批對方不尊重人。（圖／美聯社／達志影像）
▲「台灣拳后」林郁婷向烏茲別克教練致意遭到無視，讓黃雨欣看了很心疼，更怒批對方不尊重人。（圖／美聯社／達志影像）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運，卻深陷性別爭議，讓許多台灣人感到不捨。曾是跆拳道國手的女星黃雨欣也表示，看到林郁婷相關新聞都很不捨，看完比賽更可以感覺到林郁婷強大的心理素質，因為即使遭遇莫須有的指控，她依舊堅定比賽。而看到林郁婷和教練團被烏茲別克選手和對方教練團無禮對待，也讓她感到心疼且憤怒，更批對手不尊重人。

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林郁婷陷性別議題　致意遭對手無禮對待

黃雨欣在臉書發文表示，近期看到林郁婷的新聞覺得很心疼，尤其2日看完對方的比賽，過程更是覺得感動，因為發現林郁婷有強大的心理素質，完全沒有受到流言蜚語影響。不過賽後烏茲別克選手圖爾迪別科娃及其教練團的態度，又讓她心情跌到谷底，「看到她（林郁婷）去和對方教練致意時，對方教練的無視態度，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，真的會很心疼郁婷和教練團。」

▲「台灣拳后」林郁婷無畏性別爭議，轉念為對手懼怕自己的藉口。（圖／林郁婷IG）
▲「台灣拳后」林郁婷近來身陷性別爭議，讓許多粉絲看了很心疼。（圖／林郁婷IG）
黃雨欣表示，明明林郁婷就是堂堂正正參賽，卻要因為莫須有的指控，遭受這樣的對待，對手的舉動如此不尊重人，「更別提運動家精神」。雖然她相信以林郁婷和教練的高EQ，只會笑笑就作罷，但旁人看了真的很心疼且生氣，「心疼郁婷和教練團的同時，我更覺得我以他們為榮，對方和外國媒體一連串的操作，並沒有影響郁婷團隊的高度。」

黃雨欣也以自身經歷指出，從小學習競技運動的人，比一般人更能承受一些不公平，因為以前跆拳道賽制得分都是比較主觀的，拳擊比賽賽制至今也還是有很多爭議，因此猜測「我想，這也是郁婷的教練會選擇在第三回合，讓郁婷改變戰術一直移動，完全不讓對手碰到她的原因。」

選手苦練站上奧運　背後辛酸無人知

最後黃雨欣也說，每次奧運比賽期間，全民關注體育讓每個運動員都覺得很窩心，因為他們深知「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」的道理，所以通常都花了很長時間進行非常人的訓練，才能站上奧運這個最高殿堂，因此她希望大家除了關注選手的成績之外，「更希望大家也能多點觀察關注選手及團隊是如何合作走到這裡的。」

▲黃雨欣演過《金色摩天輪》、《真情滿天下》、《世間情》等連續劇。（圖／黃雨欣臉書）
▲黃雨欣表示，希望大家關注選手成績的同時，可以更關心選手和團隊背後的努力。（圖／黃雨欣臉書）

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