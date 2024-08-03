林郁婷賽後致意！對手1無禮態度回應　前國手女星怒了：不尊重人

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黃雨欣在臉書發文表示，近期看到林郁婷的新聞覺得很心疼，尤其2日看完對方的比賽，過程更是覺得感動，因為發現林郁婷有強大的心理素質，完全沒有受到流言蜚語影響。不過賽後烏茲別克選手圖爾迪別科娃及其教練團的態度，又讓她心情跌到谷底，「看到她（林郁婷）去和對方教練致意時，對方教練的無視態度，還有對手來向曾自強教練致敬時無禮的態度，真的會很心疼郁婷和教練團。」
黃雨欣表示，明明林郁婷就是堂堂正正參賽，卻要因為莫須有的指控，遭受這樣的對待，對手的舉動如此不尊重人，「更別提運動家精神」。雖然她相信以林郁婷和教練的高EQ，只會笑笑就作罷，但旁人看了真的很心疼且生氣，「心疼郁婷和教練團的同時，我更覺得我以他們為榮，對方和外國媒體一連串的操作，並沒有影響郁婷團隊的高度。」
黃雨欣也以自身經歷指出，從小學習競技運動的人，比一般人更能承受一些不公平，因為以前跆拳道賽制得分都是比較主觀的，拳擊比賽賽制至今也還是有很多爭議，因此猜測「我想，這也是郁婷的教練會選擇在第三回合，讓郁婷改變戰術一直移動，完全不讓對手碰到她的原因。」
選手苦練站上奧運 背後辛酸無人知
最後黃雨欣也說，每次奧運比賽期間，全民關注體育讓每個運動員都覺得很窩心，因為他們深知「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」的道理，所以通常都花了很長時間進行非常人的訓練，才能站上奧運這個最高殿堂，因此她希望大家除了關注選手的成績之外，「更希望大家也能多點觀察關注選手及團隊是如何合作走到這裡的。」
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