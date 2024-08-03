AKIRA《披荊斬棘4》120秒畫面流出！火中趴地賣命「表情超猙獰」
台灣名模林志玲的老公AKIRA（黑澤良平）5月傳出將參加中國男團競演真人秀節目《披荊斬棘4》（披荊斬棘的哥哥），今（3）日參戰畫面正式曝光，AKIRA的首個舞臺表演合作MIYAVI（石原崇雅），2人火中熱舞、彈吉他的2分鐘預告，震驚台灣、日本、中國觀眾。
記者陳雅蘭／綜合報導
《披荊斬棘4》今年的日本參賽者只有2位，分別是AKIRA跟MIYAVI，他們的初舞台確定合作表演，曝光的畫面中，他們以一黑一白的服裝做出區分，AKIRA再展現野獸派的舞蹈，以及拿手的Krump舞步，趴地起身動作俐落又專業。
MIYAVI則是彈著吉他伴奏搖滾樂，隨後和AKIRA在火中對尬，場面「相當燃」。MIYAVI對此表示：「《披荊斬棘》第一次的舞台，有我的寶貝吉他陪我！很高興和AKIRA一起搖滾。相信音樂的力量可以跨國連結人們，我也是為了這個而來！」
AKIRA用中文、英文、日語等3種語言表示：「我在《披荊斬棘》的第一個合作舞台今天就要播出了！希望這支舞蹈可以讓大家感受到熊熊燃燒的力量，一起嗨起來！」
今年《披荊斬棘4》的海外參賽者除了有日本的藝人，台灣部分則有蔡旻佑、韋禮安，鳳小岳則以英國國籍參加，中國以外的參賽者包含馬來西亞的尤長靖、泰國的高卿塵，以及美國的慶憐。
《披荊斬棘4》播出資訊：
製作地：中國大陸
類 型：真人秀
主 持：齊思鈞
標 語：滾燙人生 披荊斬棘
播出日：2024年8月2日－2024年11月
收看：芒果TV（每周五、周六12：00更新）