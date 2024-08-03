輝達新晶片驚傳有設計缺陷！出貨恐延遲3個月 AI教主陷多事之秋
AI教主輝達（Nvidia）近期似乎遇到麻煩，先是傳出遭到美國司法部展開一系列調查，最新又傳出，輝達即將推出的AI晶片因設計缺陷而被推遲，可能會延遲3個月甚至更長時間，且輝達已就此狀況通報微軟等主要客戶。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《The Information》報導，兩位匿名消息人士透露，輝達即將推出的Blackwell系列中最先進的AI晶片因設計缺陷而被推遲，且輝達已向微軟、Meta、Google等主要客戶通報，稱可能會延遲3個月甚至更長時間，輝達還就此與台積電積極研究解決方案。
報導指出，這意味著輝達可能要等到2025年第1季才能大量出貨最先進的AI晶片。對於《The Information》報導，輝達發言人回應表示，產量預計在今年晚些時候就會增加，但不願評論是否曾通報主要客戶將會延遲出貨。
而微軟、Meta、Google以及台積電等相關廠商，則是均未回覆《The Information》的置評請求。
輝達最近遭到美國司法部調查，調查內容包括輝達涉嫌濫用其在AI晶片領域的市場主導地位，向客戶收取更高的產品價格以及向客戶施壓要求購買額外產品，且輝達收購以色列新創公司「Run:ai」也被懷疑違反了反壟斷法。《商業內幕》報導分析，拜登政府對於佔有主導地位的科技巨頭審查相當嚴格，可說是有意識地進行打擊，以推動市場能夠出現更積極地競爭行為。