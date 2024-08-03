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奧運羽球／依瑟儂遭淘汰！0：2不敵「小戴之友」東宗　又倒在8強

▲2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決印尼「小戴之友」東宗（Gregoria Mariska Tunjung），雙方激戰兩局之後，東宗最終以總局數2：0拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決印尼「小戴之友」東宗（Gregoria Mariska Tunjung），雙方激戰兩局之後，東宗最終以總局數2：0拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon）對決印尼「小戴之友」東宗（Gregoria Mariska Tunjung），雙方激戰兩局之後，東宗最終以總局數2：0拿下比賽，實現生涯大突破，首次闖進奧運會4強。而依瑟儂則是連兩屆奧運在8強淘汰，生涯4次參加奧運，最佳成績就是8強。

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依瑟儂出局　東宗直落二闖4強

上一場比賽依瑟儂和戴資穎在小組賽一戰定生死的比賽正面對決，前者最終以直落二擊敗傷勢纏身的小戴，將自己的好友給淘汰出局。賽後兩人感動擁抱，也都淚流滿面，成為奧運羽球項目史上的一個經典畫面。

今天對上被國人認為是「小戴之友」的東宗，雙方首局就廝殺得很激烈，一路打到23：23仍難分軒輊，東宗在第2個局點終於把握住，以25：23先下一城。次局東宗繼續加足馬力，準備衝向終點，該局一度領先到達雙位數，最終也沒有意外地21：9再勝依瑟儂，生涯首次晉級到奧運4強。

這是印尼自2008年北京奧運的Maria Kristin Yulianti之後，再次有球員晉級4強，Yulianti最終在該屆賽會奪銅。印尼隊史有4塊女單獎牌，王蓮香拿過1金1銅，張海麗1銀，Yulianti則是1銅。

曾幫助戴資穎晉級　被稱為小戴之友

東宗之所以被稱為小戴之友理由很有趣，去年年終總決賽，東宗自己無緣4強，但她在小組賽最終戰擊敗金佳恩，反倒幫助戴資穎晉級4強。之後戴資穎也兌現承諾，請她了吃了一頓飯。

▲2024巴黎奧運羽球女子單打8強戰，泰國好手依瑟儂對決印尼「小戴之友」東宗（Gregoria Mariska Tunjung），雙方激戰兩局之後，東宗最終以總局數2：0拿下比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲東宗被稱為小戴之友，緣由是去年年終總決賽，東宗自己無緣4強，但她在小組賽最終戰擊敗金佳恩，反倒幫助戴資穎晉級4強。之後戴資穎也兌現承諾，請她了吃了一頓飯。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她輸給好朋友依瑟儂，兩人賽後感動擁抱，畫面感人。（圖／美聯社／達志影像）

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