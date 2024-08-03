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鄭中基突拋震撼彈！宣布高雄演唱會後「離開歌壇」　還開除經紀人

▲鄭中基突在臉書宣布要離開歌壇，還要開除經紀人何慶湘，讓不少粉絲相當震驚。（圖／資料照）
▲鄭中基突在臉書宣布要離開歌壇，還要開除經紀人何慶湘，讓不少粉絲相當震驚。（圖／資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

香港歌手鄭中基將在9月底前往高雄巨蛋開唱，不過今（3）日稍早他卻突然宣布，「多謝大家關心。因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開」，很感謝粉絲們的支持，同時還要開除經紀人何慶湘，並指出對方的工作及道德操守有問題。消息一出讓許多粉絲震驚，「發生什麼事？今天不是愚人節欸」、「怎麼這麼突然？不過永遠支持你！」

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鄭中基今日先是在臉書發文指出，因為發現經紀人何慶湘工作及道德操守有問題，「本人與機動娛樂立即終止合作，有關工作交接問題會另作安排。」接著他又發一篇文章表示，「多謝大家關心，因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」

▲鄭中基與現場粉絲近距離互動。（圖／寬宏藝術提供）
▲鄭中基指出，經紀人何慶湘工作及道德操守有問題。（圖／寬宏藝術提供）
不少粉絲驚訝表示，「今天不是愚人節欸，發生什麼事了嗎」、「支持大佬，操守底線不能妥協」、「好突然！湘姐做了什麼事嗎」、「這事認真的嗎？看了好驚訝，不過永遠支持大佬」，也有粉絲鼓勵，「高雄演唱會後好好休息…你的歌聲療癒很多人！這次高雄演唱會將有很多歌迷帶著孩子去看大佬」、「加油！等休息完之後再出來吧，我們都會等你的。」

據了解，機動娛樂是鄭中基在2018年創立的娛樂公司，該公司也在2020年YouTube頻道創立「機動電視台RTV」，2023年旗下還簽了6名藝人，沒想到現在突然發生變動，但目前尚無法掌握內部到底發生了什麼事情。

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