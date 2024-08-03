奧運網球／再見了奧運！謝淑薇止步8強後臉書發文　感性紀念亡父

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謝子龍與前妻育有7名兒女，有6位都投身網球體壇，其中又以手握多屆大滿貫冠軍的謝淑薇的成就最高。謝子龍盡力栽培她，也幫台灣養出一位世界級的球后。
謝子龍於2023年10月因染上新冠肺炎COVID-19併發肺炎與中風在家中過世，享年70歲。當時謝淑薇就在臉書發文哀悼，文詞中透露出對亡父的思念，她更感性寫下：「如果不是你，我不會是我。」
奧運女雙8強止步 謝淑薇：不可惜
本屆奧運謝淑薇攜手曹家宜在2024巴黎奧運網球女雙8強賽上陣，捷克組合Karolina Muchova與Linda Noskova，雙方鏖戰到「超級搶十」大戰才分勝負，最終謝淑薇／曹家宜雖破解對手三個賽末點，但仍以6：1、4：6和12：14吞敗，女雙8強止步。
今天她在臉輸上發文，感性紀念亡父，「我爸爸曾經跟我說過，有很多人幫助過我們，我們也要把這份能量傳承下去。」她在文中透露當年老爸曾帶著她去跟詹詠然、黃怡萱一起練球分享他如何帶選手，闖蕩職業。感性寫道「這一次我也跟隨著他的步伐，與曹家宜一起奮戰，老爸雖然不完美，但是老爸很善良。」
「沒有遺憾、也不可惜，盡力了 一切都是最好的結果。放下，轉身，繼續下一段旅程，謝謝所有給予支持、幫助的球迷朋友、長輩們，沒有你們，這一次無法成行，再見了奧運。」
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