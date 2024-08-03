影／罷免高虹安看板被火速拆除 律師：可能觸犯毀損罪
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉詐領助理費，高虹安一審遭判7年4月，褫奪公權4年，而由民眾掛上的「罷高看板」，今（3）日卻被撤下。對此，國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授、律師林志潔表示，不論是公家或私人決定拆毀他人看板，都可能觸犯毀損罪，呼籲政風處能多跟市長與代理市長傳達正確執法的重要性，勿侵害人民權利。
記者陳佩君／台北報導
林志潔指出，新竹的青鳥和公民團體租用了看板，寫出新竹市過去兩年一事無成，又發生市長涉貪的爭議。她說，內容既無人身攻擊，也沒有散播謠言，但掛看板僅幾小時，就遭由新竹市都市發展處委託來拆除的工班，將看板拆除。
林志潔指出，不論是公家或私人決定拆毀他人看板，都可能觸犯毀損罪，如是市政府委托他人拆除，還可能有公務員不法侵害人民權利的國家賠償問題。
林志潔表示，新竹市雖然市長涉貪被停權，但也不可以執行市政毫無法治觀念，呼籲政風處能多跟市長與代理市長傳達正確執法的重要性，勿侵害人民權利。
對於看板被撤下，邱臣遠今表示，屋主當時接受到承租時不知看板的相關刊登內容，但看到看板時發現是政治敏感字眼，他不願意做過多的涉入，第一時間就退還相關的租金及押金，並主動下架看板。