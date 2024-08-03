打破年齡性別界線！高雄捷運公司舉辦全家海神高捷盃3對3籃球賽
高雄捷運公司於今(3)日，在高雄青少年籃球場，舉辦全家海神高捷盃3對3籃球賽，吸引近3000名選手參賽，並打破年齡性別界線，再創南台灣暑假規模最大籃球賽事。
記者黃守作／高雄報導
高雄捷運公司舉辦全家海神高捷盃3對3籃球賽，是由高雄捷運公司總經理王亞洲主持，開場儀式，由高雄全家海神隊專屬啦啦隊Aqua Mermaids帶來精彩的熱舞表演，海神隊球星更親自上場進行示範表演賽，並在現場舉辦拍照見面會，吸引眾多球友慕名排隊參與，估計今年的活動參與人潮將突破5000人次以上，除是刺激的籃球賽事，也像一場籃球嘉年華，讓更多人享受籃球樂趣。
高雄捷運公司總經理王亞洲表示，高雄捷運公司自2017年舉辦首屆高捷盃3對3籃球賽，迄今已邁入第8屆，均創下高雄市暑假期間參賽隊伍數最多、規模最大的籃球賽事紀錄，今(113)年報名隊伍總計有735隊，創下歷屆報名隊伍數的歷史新猷，儼然成為南台灣最受歡迎，也最具標性的暑期籃球盛事。
王亞洲說，此次賽事與高雄在地職業籃球隊─高雄全家海神隊，已連續第3年進行賽事冠名合作，雙強合體，讓賽事更具話題性及吸引力，今年8組賽程組別中，以公開男子組306隊數量最高，其次為高中男子組222隊，而長青組參賽隊跟國中組參賽隊，年齡相差近40歲以上，這般打破年齡性別界線、勇於挑戰的態度，可以切磋球技，就是全家海神高捷盃3對3籃球賽的指標精神。