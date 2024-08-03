奧運羽球／馬琳2：0闖4強！拚生涯第2金　「羽球女神」大堀彩出局

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這場比賽的兩位主角都很有話題性，大堀彩在球迷之中人氣很高，因為她清秀、氣質的外表，而被許多人稱為是「空靈女神」，在日本和海外都享有很高人氣。她生涯單項成績不算突出，拿過最高級別的成績是今年超級500系列的澳洲公開賽，杭州亞運上她曾擊敗過戴資穎拿下一枚銅牌，算是大器晚成的選手。
相較之下，馬琳的生涯要輝煌許多，她拿過1屆奧運和3屆世錦賽金牌，世界排名最高曾來到第一，被許多人公認是史上最佳女子羽球運動員。雖然她在里約奧運之後因為傷勢成績起起伏伏，但每當她健康之時，總能打出優異的表現。
這場比賽大堀彩開局一度以5：3領先，但在那之後馬琳打出一波13：3的猛烈攻勢反超，首局以21：13先下一城。馬琳明顯是實力更高的一方，不過大堀彩也打得很頑強，次局也逼出了對手幾次失誤，不過最終比賽還是沒有太多懸念，馬琳以21：14收下勝利。
馬琳若再奪金 將成無可爭議的GOAT
羽球史上出現過7位女單冠軍，包括王蓮香（印尼）、方銖賢（韓國）、龔智超（中國）、張寧（中國）、李雪芮（中國）、馬琳（西班牙）、陳雨菲（中國），其中張寧在雅典和北京兩屆奧運完成連霸，是史上唯一一位拿過2面奧運女單金牌的球員。
馬琳職業生涯長度和各方面的成就幾乎都已經超越張寧，但是奧運雙金是一個很高的巔峰，因此外界對於誰是GOAT仍有討論空間。若馬琳今年能夠克服極大的困難完成奪金，那她可能就會成為毋庸質疑的「GOAT」人選。
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