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明雙北高溫繼續燒！「大低壓帶」靠近台灣　下週發展成颱機率揭曉

▲下週一、週二靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下週一、週二靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（3）日雙北出現攝氏39.4度高溫，明天高溫仍上看攝氏37度，白天各地多雲到晴，午後中南部山區及南部進山區平地留意短暫陣雨。日本南方海面上的低壓帶，將在下週一、週二靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭零星短暫陣雨，不過由於發展條件有限，估緊有機會形成熱帶性低氣壓，成為颱風的機率低。

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中央氣象署預報員葉致均指出，明天各地多雲到晴，清晨至上午間中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部山區及南部近山區有局部短暫雷陣雨。溫度方面高溫炙熱，各地普遍為攝氏33度至36度，大臺北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率，請注意。

中央氣象署也提早發布高溫特報，明（4）日白天基隆市、臺北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、嘉義市、嘉義縣為黃色燈號，請注意。

▲下週一、週二靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲下週一、週二靠近台灣，水氣增多，苗栗以南有不定時短暫陣雨或雷雨，新竹以北、宜蘭零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署提供）
民眾要把握週末出遊好天氣，下週一、下週二日本南方海面低壓帶靠近台灣，水氣增多，苗栗以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後新竹以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。週三至週六（7日至9日）低壓系統逐漸遠離，但台灣仍在低壓範圍內，環境風向為西南風，清晨至上午間中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區留意午後雷陣雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，太平洋高氣壓勢力逐漸疲弱、縮小，整個大低壓帶正持續擴張中，目前存在著數個渦旋，其中比較明確的是擾動91Ｗ，因為渦漩之間彼此互扯後腿、搶能量的情況下，整合相當不容易，成為颱風的機率低，但熱帶低壓的機率還是有的。

大低壓帶下週將延伸到台灣以東海域，低壓環流屬於逆時針的運動，91Ｗ位於低壓帶西側，會先往西南西移動，有機會在下週抵達日本石垣島以南、台灣以東這區域，滯留一下後又會「轉東或東北」回去。對天氣影響，就看距離台灣有多近，越靠近，水氣越多，越不穩定，情勢會比較複雜，不確定性高，將持續觀察。

▲熱帶擾動91Ｗ整合相當不容易，成為颱風的機率低，但熱帶低壓的機率還是有的。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）
▲91Ｗ整合相當不容易，成為颱風的機率低，但熱帶低壓的機率還是有的。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

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