寧夏、饒河夜市勁敵爆出來了！動線規劃、美食超強　遊客改逛這裡

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「只知道台南花園夜市耶！改天來去逛看看」、「來北部好久都沒有去逛過，聽說還蠻不錯的」、「逛過一次！烤魚真的好好吃又便宜，不會人擠人，動線也很棒」、「新北樹林跟桃園八德都有！遊戲區跟美食區分開真的超級讚，輪流每個月都會去一次」、「真的是一個不錯的夜市，佔地超級大，逛起來舒服很多。」
花園夜市不是只有台南有！八德興仁花園夜市超好逛
事實上，網友提到的這個「興仁花園夜市」其實不只一個地方有，包括「樹林興仁花園夜市」以及「八德興仁花園夜市」兩處，其最大特色是佔地廣闊，攤位眾多，是分為2區的超大規模夜市，區域分為是「美食天地」以及「歡樂王國」，這樣的分法不要說北部夜市，連南部夜市都少有這樣的規劃。
由於佔地廣闊，因此「興仁花園」系列的夜市逛起來相比其他夜市來得舒服很多，走道的規劃非常大條，中間路段也都有設置垃圾桶提供給民眾隨吃隨丟，落實垃圾不落地的政策，乾淨又整潔，不管是樹林還是八德的興仁花園夜市，在Google評價上都斬獲4.2顆星的高分，僅輸給雙北「饒河夜市」、「寧夏夜市」0.1顆星的評價。
八德興仁花園夜市真實評價！必吃美食推薦整理
而《NOWnews》記者也三度逛過「八德興仁花園夜市」，一到場就非常驚豔佔地之廣闊，不愧是擁有「北部最大夜市」的稱號，「美食天地」的部分一共有「8排+1區」，路線規劃簡單好逛，美食部分推薦必吃烤魚、白糖粿、芙琳卡菓子、貝蛤蛤、屋地瓜球、何滿妹黑糖珍珠鮮奶都非常推薦，第一次去就決定會再回訪，比起饒河夜市人擠人、寧夏夜市僅有4條美食可選擇，同行友人都給出一致好評。
至於「歡樂王國」的部分，販售許多3C用品，遊戲區包括套圈圈、射氣球、摸麻將、手槍打氣球、投籃、推保齡球等等應有盡有，甚至還有大型的遊樂設施動力彈跳、旋轉木馬、小火車、海盜船也出現在「歡樂王國」區域中，唯一美中不足的是，八德興仁花園夜市的交通自行開車會比較方便些，一般大眾運輸工具除了搭公車，前往沒那麼方便。下回如果逛膩饒河夜市、寧夏夜市的話，不妨到桃園八德、新北樹林的「興仁花園夜市」逛逛囉！
🟡八德興仁花園夜市
📍地址：桃園市八德區長興路46號
📍電話：0977111333
📍營業時間：每週二、五、六、日17:00-00:00
📍交通：桃園火車站下車後轉轉桃園客運5112或中壢客運130，至八德區公所站下車，步行約3分鐘即可到達
中壢火車站出站後往右沿元化路步行，右轉中山路至公車站牌，轉乘桃園客運5112至八德區公所站下車後，步行約3分鐘即可到達
🟡樹林興仁花園夜市
📍地址：新北市樹林區保安街二段70號
📍電話：0908111333
📍營業時間：每週三、五、六、日17:00-00:00
📍交通：台北客運701、843、橘26武林國小站；樹林火車站下車後轉乘台北客運到701武林國小站即可到達夜市
迴龍捷運站下車之後，搭乘橘26到武林國小站，即可到達夜市