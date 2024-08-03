不滿同工不同福利！逾千名教保員上街討公道　教部承諾將優化環境

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許文菁提到，許多教保員在年終考核時受到不平等的待遇，卻不像幼教師一樣有足夠的管道爭取權益，任何芝麻綠豆的小事，都有可能變成打乙等的理由，就算申訴了，又是打考核同一批人來處理，永遠無法平反。
一位H姓教保員表示，她最不能接受的是同樣是碩士學歷，教保員的敘薪卻和幼教師不一致。她和很多公幼教保員都具有幼教師資格，但公幼長年不開缺，一直處於受歧視的狀況，福利和幼教師差很多。
H姓教保員也提到，有一名教保員懷孕38週，想休假卻被園方拒絕，只能堅持工作下，最終因身體勞累導致流產，並且4、5年都無法再受孕，如今已經40多歲，大概也沒什麼機會了。
另一名P姓教保員指出，曾有教保員中午休息30分鐘，接手照顧的主任沒有準時出現，就有幼兒不慎被門夾傷流血。這個案例告訴政府，幼兒不是工廠機器，無法每4小時準時關機。
針對教保員們的訴求，教育部國民及學前教育署組長王慧秋出面接受陳情，她表示後續將依據工會提出的12項訴求，好好研議和處理，她並感謝教保員的努力，讓台灣的教育品質維持穩定。
教育部後續發布新聞稿指出，近年持續優化公幼契約進用教保員的工作環境，包括於民國110年、112年及113年3次調高薪資；訂定教保員可支領主管職務加給、地域加給及提供遷調機制等。
教育部指出，目前正研議修正教保員留職停薪相關規定，擴大可申請事由，後續也將與地方政府共同研商各項福利措施，並持續聽取各界意見，提升教保員工作環境。
針對考核獎金發放部分，教育部指出，110年時與教保員團體研商，由於事涉公務機關其他適用勞基法人員，並考量地方政府的財政負擔，教育部已於110年採調高薪資及增加薪資級距的措施，實質提高教保員待遇。
為使教保員考核制度更周全，教育部將建立機制，開放有疑義的教保員向地方政府陳情，並納入契進用辦法修正。