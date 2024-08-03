巴黎奧運／美國今日迎戰波多黎各！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

奧運羽球／馬琳又進奧運4強！昔日「8大女單」一比　戴資穎有缺憾

▲2024年巴黎奧運羽球女單項目8強戰，馬琳以2：0 擊敗日本大堀彩，闖進4強。從倫敦奧運開始，這是她目前經歷過4次奧運、參加了3次，拿下一面金牌，這一屆也很機會拿下一面獎牌（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運羽球女單項目8強戰，馬琳以2：0 擊敗日本大堀彩，闖進4強。從倫敦奧運開始，這是她目前經歷過4次奧運、參加了3次，拿下一面金牌，這一屆也很機會拿下一面獎牌（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年巴黎奧運羽球女單項目8強戰，西班牙名將馬琳（Carolina Marin）以2：0 擊敗日本大堀彩，闖進4強。從倫敦奧運開始，這是她目前經歷過4次奧運、參加了3次，拿下一面金牌，這一屆也很機會拿下一面獎牌。昔日「里約東京週期」的8大女單中，這一屆奧運都逐漸凋零，一些人甚至可能在奧運後不久退役，這讓馬琳的堅持和奮鬥更顯得不容易和值得尊重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬琳重回奧運殿堂　闖進4強很不容易

馬琳今天擊敗大堀彩，闖進奧運4強，雖然兩人實力有差，而且賽前外界本來就看好她能夠取勝，但只有她自己知道重回奧運殿堂是多麼艱辛。馬琳比戴資穎還大1歲，腿部多次重傷，影響到她的巔峰期，還因左膝傷勢錯過東京奧運，否則她生涯榮譽不僅如此。

里約到東京這兩個奧運週期百花齊放，當時有許多出色的頂尖女單球員，而且打法、球風、性格都各有各的特色，也被認為是羽壇史上的一個光輝盛事。

昔日8大女單逐漸凋零　戴資穎缺世界冠軍屬實可惜

當時的8大女單，馬琳、戴資穎、山口茜、陳雨菲、辛杜（Pusarla Venkata Sindhu ）、依瑟儂（Ratchanok Intanon）、安洗瑩、奧原希望，除了年紀最輕的安洗瑩（22）之外，都超過25歲了，要參加下一屆奧運都存在變數。而馬琳是其中年紀最大的、出道也早，竟然還能再闖女單4強，說來也實在神奇。

而這8大女單之中，馬琳是唯一擁有奧運和世錦賽冠軍的球員，而其他球員不是有奧運冠軍，就是有世錦賽冠軍，比較可惜的是其中擁有亞運、全英賽和年終總決賽冠軍最多、公開賽冠軍最多、世界第一在位時間最久的戴資穎，竟然是唯一沒有世界冠軍的球員。

大江東去浪淘盡，本屆奧運在羽球項目從男單到混雙5個項目都充滿了離別之情，里約前後的那一批球員準備全面離開，而「00後」們正準備接單，諸神黃昏盡顯舊時代最後風采，也讓人有些感傷。

▲台灣羽球一姊戴資穎31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，巴黎奧運最後一舞留下遺憾，自己也忍不住淚崩。（中華奧會提供）
▲昔日羽壇8大女單中，擁有亞運、全英賽和年終總決賽冠軍最多、公開賽冠軍最多、世界第一在位時間最久的戴資穎，竟然是唯一沒有世界冠軍的球員。（中華奧會提供）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運羽球／馬琳2：0闖4強！拚生涯第2金　「羽球女神」大堀彩出局

奧運羽球／依瑟儂遭淘汰！0：2不敵「小戴之友」東宗　又倒在8強

奧運羽球／韓國球后安洗瑩2:1逆轉！晉級女單4強　山口茜落淚告別

奧運羽球／麟洋配小心！中國「梁王」火力猛　梁偉鏗被比作傅海峰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選