奧運羽球／馬琳又進奧運4強！昔日「8大女單」一比　戴資穎有缺憾

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馬琳今天擊敗大堀彩，闖進奧運4強，雖然兩人實力有差，而且賽前外界本來就看好她能夠取勝，但只有她自己知道重回奧運殿堂是多麼艱辛。馬琳比戴資穎還大1歲，腿部多次重傷，影響到她的巔峰期，還因左膝傷勢錯過東京奧運，否則她生涯榮譽不僅如此。
里約到東京這兩個奧運週期百花齊放，當時有許多出色的頂尖女單球員，而且打法、球風、性格都各有各的特色，也被認為是羽壇史上的一個光輝盛事。
昔日8大女單逐漸凋零 戴資穎缺世界冠軍屬實可惜
當時的8大女單，馬琳、戴資穎、山口茜、陳雨菲、辛杜（Pusarla Venkata Sindhu ）、依瑟儂（Ratchanok Intanon）、安洗瑩、奧原希望，除了年紀最輕的安洗瑩（22）之外，都超過25歲了，要參加下一屆奧運都存在變數。而馬琳是其中年紀最大的、出道也早，竟然還能再闖女單4強，說來也實在神奇。
而這8大女單之中，馬琳是唯一擁有奧運和世錦賽冠軍的球員，而其他球員不是有奧運冠軍，就是有世錦賽冠軍，比較可惜的是其中擁有亞運、全英賽和年終總決賽冠軍最多、公開賽冠軍最多、世界第一在位時間最久的戴資穎，竟然是唯一沒有世界冠軍的球員。
大江東去浪淘盡，本屆奧運在羽球項目從男單到混雙5個項目都充滿了離別之情，里約前後的那一批球員準備全面離開，而「00後」們正準備接單，諸神黃昏盡顯舊時代最後風采，也讓人有些感傷。
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