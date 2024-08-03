索馬利亞海灘爆恐攻！自殺炸彈客加槍手發動襲擊 至少釀32死63傷
索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）一處海灘今（3）日驚傳遭到自殺炸彈客與槍手恐攻，造成至少32人死亡與63人受傷，與蓋達組織關係深厚的伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabaab）已聲稱對這起襲擊事件負責，過去10多年來，青年黨的目標一直是推翻索馬利亞政府，並因此發動了多起暴力攻擊。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，該處海灘是摩加迪休的熱門觀光景點，自殺炸彈客先引爆炸彈，之後槍手開始射擊，讓現場民眾陷入恐慌，許多人尖叫奔逃或是就地臥倒尋找掩護，襲擊來得很突然，大多數人都不知道發生了什麼事。
警方發言人亞丁（Abdifatah Aden）表示，目前已知襲擊者至少有5人，其中一人引爆炸彈後把自己炸死，另外3人遭到警方擊斃，還有一人則被當場制伏後逮捕。
根據《衛報》報導，青年黨與索馬利亞政府的血腥衝突不斷，上個月有一家咖啡館遭到汽車炸彈爆炸攻擊，造成5人死亡。今年3月，武裝分子襲擊摩加迪休的一間酒店，造成3人死亡、27人受傷。
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