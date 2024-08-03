林郁婷曾直面性別爭議：我不是傳統女性樣子，但努力也不該被抹煞
28歲的「台灣拳后」林郁婷昨（2）在奧運拳擊女子57公斤級16強賽，擊敗烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova），挺進8強。儘管國際奧委會已還林郁婷公道，但匈牙利拳級聯合會和保加利亞奧委會仍反對她出賽，性別風波未平。事實上，林郁婷今年2月曾受訪，談論2023年世錦賽銅牌被取消爭議，直說：「不能因為我的外貌不是保守派裡面，傳統的那種女性該有的樣子，然後就抹煞了我跟教練的努力。」
記者徐銘穗/綜合報導
資深媒體人李四端節目《大雲時堂》今年2月邀請林郁婷和教練曾自強上節目，談及2023年世錦賽銅牌取消爭議，金牌教練曾自強為愛徒打抱不平。林郁婷坦承，自己的確因此事致心情低落了一段時間，但低落的不僅僅只是自己。
林郁婷說：「不能因為我的外貌不是保守派裡面，傳統的那種女性該有的樣子，然後就抹煞了我跟教練的努力，但是其實我對於這次事件，就除了媒體這樣講，其實稍微不舒服之外，其實以往都就是，大家對於我怎麼樣評論我，其實我都覺得還好。」
網友在Threads上分享林郁婷此段表態影片引發討論，粉絲們心疼不已，不少人喊抵制 J.K. Rowling 羅林，拒買《哈利波特》任何相關產品，也拒去哈利波特主題樂園。
粉絲指出，體脂肪低的女性在素顏狀態，就是看起來就是那樣子，然而「這個片段郁婷上節目有梳化，就很女人味」。更多粉絲透過訪問的特寫鏡頭，直言：「仔細看她長得很細緻，唇形也很美，鼻子高挺，眼睛也漂亮，還擁有歐美人的窄臉顴骨，本來就是個美麗的造物。」