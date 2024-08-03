直擊《晚安大小姐》TANAKA現身大巨蛋！合體邊荷律跳舞：呀勒呀勒
中華職棒今（3）日在大巨蛋開打，由中信兄弟對上富邦悍將，賽事結束後，南韓女神泫雅將會登場表演，沒想到在第5局時出現驚喜，洗腦曲《晚安大小姐》的原唱ASMRZ成員TANAKA（田中雪男）突然站上應援舞台，跟Passion Sisters啦啦隊成員邊荷律、李丹妃一起表演《晚安大小姐》，嗨翻球迷：「太扯了好荒謬！」全場也一起齊喊副歌歌詞「呀勒呀勒」，場面HIGH翻天。
記者陳雅蘭／台北報導
《晚安大小姐》是雙人組合ASMRZ的作品，成員為TANAKA（田中雪男）、NEEDMORECASH，歌曲除了洗腦副歌「呀勒呀勒」深受大眾喜愛，2人穿上執事服跳舞的模樣，亦是大家爭相模仿的裝扮，2人因此紅遍國際，成為網友討論的對象。
TANAKA這次隻身來台，明天將合體《驚奇玩起來》主持人Eko、七分編、YouTuber阿滴，在西門町進行快閃表演；只是沒想到TANAKA今晚突然穿上執事服現身大巨蛋，還在5局時登上應援台，驚喜彩蛋嗨翻球迷。
TANAKA一登台後，Passion Sisters啦啦隊成員邊荷律、李丹妃也立即上台，3人不負眾望帶來神曲《晚安大小姐》表演，球迷嚇到表示：「這太驚喜了吧！」、「晚安大小姐本人！」、「晚安大小姐居然出現在大巨蛋？」、「今天除了有泫雅，還有晚安大小姐本尊！」掀起網路熱烈討論。