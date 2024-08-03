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奧運現場／準！李孟遠定向飛靶排第2進決賽　今晚拚射擊首面獎牌

▲李孟遠在巴黎奧運參加男子定向飛靶項目，是台灣首位參加該項目的奧運國手，在資格賽以總分124分、排名第2挺進最終決賽，力拚射擊史上第一面奧運獎牌。（圖／NOWnews資料照）
▲李孟遠在巴黎奧運參加男子定向飛靶項目，是台灣首位參加該項目的奧運國手，在資格賽以總分124分、排名第2挺進最終決賽，力拚射擊史上第一面奧運獎牌。（圖／NOWnews資料照）

特派記者路皓惟/巴黎報導

巴黎奧運射擊項目台灣好手「小胖」李孟遠在定向飛靶首日資格賽以74積分、暫居第3名。今（3）日進行第2日資格賽，李孟遠穩定發揮，第四輪拿下滿靶25分，第五輪目標全數命中，再拿25分，為期兩天的資格賽李孟遠以總分124分、排名第2，追平奧運資格賽紀錄，順利挺進晚間9點30分舉行的最終決賽，力拚奪牌締造台灣射擊歷史紀錄。

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男子定向飛靶資格賽共進行五個回合，每回合有25個泥盤，滿分為125分。資格賽首日進行前三輪，李孟遠在首輪連續射中25個泥盤，第二回合錯失一個目標，繳出24分，第三回合繳出滿靶25分，以74分名列第3，只要總分排名前6，就能闖進最終決賽。

第二日定向飛靶資格賽，李孟遠在第四輪繳出完美表現，連續射中25個泥盤，第五輪李孟遠穩定發揮，繳出滿靶25分，資格賽五輪總計僅錯失1個目標，以總分124分、排名第2，躋身前6強晉級決賽，寫下台灣在定向飛靶的歷史新頁。

29歲的李孟遠在去年杭州亞運中獲得第5名，寫下亞運個人最佳成績，並在亞錦賽奪得銅牌，最終靠著遞補取得巴黎奧運資格，巴黎奧運是他生涯首度叩關五環殿堂，代表台灣參加男子定向飛靶項目，成為我國首位參加該項目的奧運國手，有望在巴黎奧運拿下獎牌，成為台灣射擊史上第一人。
 

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