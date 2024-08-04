全台55家吃到飽餐廳8月優惠！有「買一送一」　最低每人416元吃到

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被譽為台北最美Semi-Buffet的台北萬豪酒店Garden Kitchen，即日起至9月15日推出「海味狂饗 夏日海鮮季」，五大主題吃到飽，期間限定海鮮吧澎湃升級，提供螃蟹、松葉蟹腳、九孔鮑魚、淡菜，以及多款生魚片、甜蝦、酥炸軟殼蟹、烤西班牙巨魷足無限量供應。活動並推出平日週一至週三午間餐期，用餐享４人同行１人免費。餐價依主菜選擇，每人1,390元+10%起。
📍福容大飯店淡水漁人碼頭「田園西餐廳」
即日起到9月30日「田園西餐廳」自助百匯晚餐推出三大螃蟹吃到飽，包含松葉蟹腳、麵包蟹與旭蟹，每人餐價1280元＋10%；另外，8月11日與9月8日兩天因應淡水漁人碼頭施放煙火秀，推出專屬活動，每人餐價大人1580元＋10%，加贈半隻焗烤龍蝦一份。
📍台北晶華酒店「栢麗廳」
即日起至8月31日推出「仲夏居酒屋」活動，自助餐檯上將有高檔的豪華海鮮丼、和牛漢堡排，以及炙燒紅蝦海膽握壽司、酥炸軟殼蟹、炭烤魷魚七味燒、鰻魚串燒等頂級下酒菜，且週一至週四晚間八點後(晚晚餐時段）於栢麗廳用餐可享買一送一優惠(服務費無折扣)。
📍台北喜來登大飯店「十二廚自助餐廳」
即日起至8月31日推出「澎湖海鮮季」，澎湖特產野生白鬚蝦、多汁鮮蚵、澎湖冰卷、肥美沙公、沙母等20種海鮮直送餐桌，還有超人氣「松葉蟹腳吃到飽」，另甜點檯也推出夏日芒果季等。另外，夏季旅展活動延長至8月12日，推出限定「十二廚自助餐券」最低下殺75折，訂購需從官網（按此）。
📍台北福華飯店「彩虹座自助餐」
彩虹座推出「和風美饌饗宴」，即日起至9月30日，於週一到週日午餐及晚餐時段供應，平日自助午餐成人每人1,680元起、自助晚餐成人每人1,750元起，兒童與55歲以上貴賓另享優惠折扣。即日起至8月31日止，12至18歲以及50歲以上貴賓可享兩人同行一人半價。
即日起以備受台灣旅客喜愛的日本為主題，由彩虹座自助百匯領銜推出「和風美饌饗宴」，網羅松葉蟹、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、烏賊飯、蝦蛄京西燒、札幌什錦海鮮湯咖哩和廣島牡蠣土手鍋等特色食材及菜色，將大海的極鮮滋味美味上桌。
📍高雄福華大飯店「麗香苑」
擁有挑高寬敞用餐環境的麗香苑自助餐廳，有多樣化的料理，8月推出週一~週五內用享88折優惠，8月8日當日更是直接提供8折優惠。每人餐價為平日午餐、晚餐520元+10%、假日午餐、晚餐799元+10%，即平日打88折後為每人458元（另再加原餐價的一成服務費）、父親節當日折扣後為416元（另再加原餐價的一成服務費）。
📍墾丁凱撒大飯店「發現西餐廳」
即日起至2024年9月30日推出期間限定「日韓美食季」，以清爽日式料理及甜辣滋味的韓風美食為主軸，一舉推出多道經典菜色。菜餚包括日本傳統料理「壽喜燒」、「和風鮪魚義大利麵」、「韓式燉牛腩」與夏季養生必嚐的「蔘雞湯」等。而為增添夏日好「食」光，發現西餐廳更於暑假加碼推出戶外BBQ碳烤吃到飽，升級餐檯菜色、加量不加價。發現西餐廳餐價為平日/小假日成人每人1,080元+10%、假日/大假日成人1,280元+10%。現並推出，凡4人同行用餐可享1位免費（費用依低價者計算，需加收原價一成服務費）。
📍台北士林萬麗酒店「士林廚房」
台北士林萬麗酒店迎來六週年慶，飯店內自助餐廳「士林廚房」特別特別祭出「週一、週二高級和牛吃到飽」、「週三、週四鱈場蟹吃到飽」。午餐與晚餐採半自助式，依所選主餐價格計費，主餐價格1680元+10%起。其中平日週一至週五，可選擇享純自助吧1280元+10%，週六、週日與特殊節假日，每位須點一份主餐1680元+10%起。也就是說，想吃到鱈場蟹吃到飽，目前餐價為最低1280元+10%起。
7月士林廚房還推出多樣折扣，包含壽星專案，生日當月，午、晚餐享四人同行平日1人免費 / 假日1人半價。7月晚餐也推出生啤酒暢飲，不需額外加價。
📍台北花園大飯店「饗聚廚房」
饗聚廚房以無國界料理聞名，匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞等多國特色創意自助百匯，另有哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒無限暢飲，平日午餐或晚餐每位899元+10% ，假日每位1,099元+10%。即日起至8月30日，推出兩人同行享85折。
📍礁溪寒沐酒店「MU TABLE」
礁溪寒沐酒店的自助餐廳「MU TABLE」也有新活動，即日起至10月15日推出「沐饗童玩．寶島時光」台菜美食節，餐檯菜色澎湃升級不加價，餐廳特以黑白老照片、電影海報、膠捲等視覺， 打造台灣50至70年代的文化面貌，營造出濃厚的復古氛圍。主廚也精心設計一系列經典台式料理與各地街頭小吃，像是鮮鮑扁魚燒白菜、鹹冬瓜破布子蒸鮮魚、烏梅燒子排、府城蝦捲、蚵仔煎等。
午餐每位880元起+10%，晚餐每位1,380元起+10%，午餐特別開放4小時吃飽吃滿，晚餐加碼享受自助拉霸生啤酒與DIY調酒暢飲，大口喝沁涼又暢快。獨家祭出寒舍生活App會員天天用餐95折，逢週三直接享85折，新會員立即送100元抵用金。
📍馬辣集團（10品牌、分佈全台共45家分店）
攜手旗下10大品牌推出「紅黃CP配，速配享優惠」顏色對對碰活動，呼應《死侍與金鋼狼》在全球掀起的紅黃配熱潮，只要8月1日~8月31日期間，二位成人以上用餐，衣著或裝扮有黃色及紅色元素至指定品牌消費指定餐點或金額，立即享有各品牌優惠。限二成人以上同行，提前至少一日預約用餐。訂位時主動告知參加「紅黃CP配」活動，用餐當日衣著或裝扮經服務人員確認，即可享受優惠。
馬辣集團「紅黃CP配，速配享優惠」活動各品牌一覽：
▪ 馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 新馬辣經典麻辣鍋
消費含「特上和牛放題」以上餐點，全桌送九孔鮑魚吃到飽。
▪ 新馬辣經典麻辣鍋Plus
消費含「極上三和牛放題」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 問鼎·皇上吉祥
每人均消含1000元以上，毎人送美國菲瑞牛肉爆漿起司丸一份，單筆消費含2000元以上，每人再送阿根廷天使大紅蝦一隻。
▪ 涮樂和牛鍋物 食べ放題
消費含「松阪豚和牛放題」以上餐點，全桌送美國菲瑞牛肉吃到飽。
▪ 肉之間大盤肉幸福鍋物
每人均消含800元以上，每人送北海道生食級干貝一顆。
▪ 狗一下居酒食堂
公開打卡分享，每人每隻手機送鮭魚握壽司一貫。
▪ 熊一燒肉
消費含「大關燒肉」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 哞哞屋和牛燒肉
消費含「澳洲黑毛和牛」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 夯下去和牛燒肉放題
消費含「翼板牛排」以上餐點，全桌送北海道大帆立貝吃到飽。
▪ 燒肉Cha Cha個人和牛燒肉
公開打卡分享，每人每支手機送深海魷魚一份。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！