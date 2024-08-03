航安無虞虛驚一場！高雄馬公航線澎湖輪由高雄港出港擦撞礁岩

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澎湖輪於今(3)日下午1時30分，由高雄港出港期間，因未完整對準出港航道，致發生該輪局部擦撞水下礁岩，當時船上載有旅客315人，船員32人，無任何人員受傷及油汙外洩。
交通部航港局南部航務中心海技科科長陳緯恩指出，澎湖輪發生擦撞一港口信號台下方岸際，航港局立即依標準程序要求澎湖輪返港進行臨時檢查，通知驗船中心驗船師到場，並派遣潛水人員進行水下檢查，詳加查看船底狀況，確認僅有表面輕微刮痕，船體結構安全無虞。
陳緯恩說，後續航港局將要求澎湖輪依船舶法第101-1條規定，配合海事調查及提送海事報告簽證，該局亦會加強督促相關船舶進出港作業，以確保港區航行安全。
由日本內海造船廠所建造的澎湖輪，是台灣航業公司為接替營運34年的台華輪，所打造的全新船舶，船舶全長近120公尺、總噸位為9932噸、最大船速22節、最大載客數600人、最大載運量可同時承載大型遊覽車4台及小客車82台。
澎湖輪艙房共有貴賓艙2間、特等艙8間(其中2間為無障礙艙間)、頭等艙10間、臥鋪艙60間，並搭配商務座艙60位及經濟座艙240位，行駛高雄馬公航線，以促進高雄、澎湖兩地的觀光產業，繁榮地方經濟發展。