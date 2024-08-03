Energy Toro現身Ozone演唱會！「過來人身分」提點1事：別等20年
▲Energy Toro現身Ozone演唱會，以過來人身分提醒他們無論是否有誤會，都要把握這一次，不要等20年才來一發。（圖／記者吳翊緁攝）
記者
朱祖儀／台北報導
｜ 2024-08-03 20:46:38 2024-08-03 20:57:05
超人氣男團Ozone今（3）晚攻上小巨蛋，成為首個在小巨蛋開唱的新生代男團，不只有上萬名粉絲買票支持，先前《原子少年》的戰友FEniX、AcQUA源少年及VERA等人也到場力挺。另外上周才在小巨蛋開唱的超殺男團「Energy」成員Toro也現身，還以男團前輩的心情對Ozone喊話，表示如果如果成員間有什麼誤會，一定都要把握這一次，不要跟他們一樣等20年才來一發。
Toro上周才和Energy成員一起在小巨蛋開唱，今日又再度現身小巨蛋，原來是為了來支持後輩Ozone。他透露之前Energy練舞的時候，隔壁就是Ozone，稱讚他們練習很拚命，不過下秒也笑說，「但我們更拚命」；另外，他也透露，因為和Ozone的老闆有交情，是之前一起努力的革命夥伴，加上新生代男團中他們是第一個攻蛋的，所以想說來鼓勵一下，當下一起練舞的時候，也有說「有空一定會來看你們的成果發表。」 Toro也以過來人的身分提點Ozone，表示不管團員之間誰跟誰之間有沒有誤會，都要把握這一次，不要跟他們一樣20年才來一發，因為一個團能站上大型演唱會很不容易，他們就是一個示範，「不管是好是壞都要繼續做，才不會遺憾。」另外，Toro上周演唱會多次在台上落淚，他也說想要跟現場工作人員要工作證，願意幫忙遞上衛生紙，也透露自己在團內的功能就是在旁邊準備一把衛生紙，如果需要就可以幫忙遞上，也笑說「我絕對不會拿擤過鼻涕的。」 ▲Ozone今晚攻上小巨蛋，在開唱之前和Energy就在隔壁練舞室。（圖／記者吳翊緁攝）
超人氣第一男團Ozone今晚在台北小巨蛋舉辦首場萬人大型售票演唱會，成為第一組站上台北小巨蛋的新生代男團，Ozone登上小巨蛋展現不同以往的超強實力，飛天遁地出現在超大環場舞台各處，在近3小時的演出中，除了演唱成名曲〈O.A.O.〉〈Unicorn〉〈Bad Bad Love〉等歌，更是大跳156分鐘，熱力四射的賣力演出，讓粉絲們大呼「值回票價！」Ozone在演唱會嘗試從未接觸的全新挑戰，一切從零開始進行訓練，樂團組每周抱樂器練團25小時起跳，而嘉年華組即使練到雙手磨破皮、輪流淚崩，仍然忍痛苦練，果然今晚在小巨蛋舞台展現出非常亮眼的成果。
▲FEniX也現身Ozone演唱會力挺。（圖／記者吳翊緁攝）