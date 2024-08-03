Ozone在台上脫了！哲言背心被拉成深V 「私密部位」險露出來
超人氣男團Ozone今（3）日站上小巨蛋舉辦首場萬人演唱會，演唱會一開始，祖安、子翔、文廷、佳辰、煥鈞及哲言6名成員在全場的尖叫聲中，演唱出道單曲〈O.A.O.〉登場。而他們唱完3首歌，隨即和粉絲打招呼，為了兌現先前許下的承諾，他們也脫下外套檢視鍛鍊成果，哲言身上的背心直接被祖安拉成深V，差點露點，身為結尾妖精的佳辰則展現人魚線，化身為「結尾腰精」。
記者朱祖儀／台北報導
Ozone開場以全黑酷帥造型亮相，為了兌現先前在記者會許下的肌肉承諾，6人紛紛脫下外套變身性感風男團，由隊長祖安親自驗收鍛鍊成果，粉絲尖叫連連。一開始祖安先是檢視哲言的胸肌，將他的背心拉成深V，隨即露出結實的胸肌，不過也差點露點，讓哲言隨即遮住自己的重要部位；接著換到煥鈞展現訓練已久的腹肌；佳辰透膚襯衫下展現出腰部線條，團員們笑稱，「佳辰果然是結尾『腰』精！」而文廷則秀出健壯的二頭肌，接著他們以這套性感造型熱跳3首嗨歌，讓粉絲尖叫聲衝破小巨蛋。
隨後登場的是由佳辰、祖安、哲言、煥鈞組成的搖滾樂團，更為小巨蛋限定團取名為「爆K夢」，象徵Ozone成功K下夢想，邁向下一個王者巔峰，四人換上深獲粉絲喜愛的學生制服造型亮相，再度掀起學長狂潮，粉絲們直呼「學長太帥了！」樂團接連帶來英國酷玩樂團的〈Yellow〉及代表Ozone精神的〈憨人〉，更首次公開2首全新單曲，分別是〈貝貝我不會再耍廢了〉以及〈愛準備要醒過來〉。
接著文廷身穿貼膚刺青裝在高空登場，高空皮條的肢體與歌曲完美結合，空中旋轉、翻騰等高難度力與美的演出，讓全場驚呼連連，而後身穿俏皮格紋套裝的子翔加入一起化身空中飛人，飛上6米高空旋轉倒立，完美展現苦練三個月的特技演出。表演結束後，文廷表示，自己提出高空表演的要求，害子翔也一起加入，結果自己也練到哭，下秒子祥開玩笑說「那你現在下跪道歉」，也惹得現場觀眾哈哈大笑。