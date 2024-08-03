就業市場明顯惡化！美股遭恐慌拋售　道指狂跌610點、失守4萬大關

全球股市狂瀉！經濟學人揭「3因素」驅動恐懼　預言下週也不樂觀

▲全球股市近日迎來股災，昨（2）日台北股市重挫1004點，創下史上收盤最大跌點紀錄，而美股也跌勢不停，《經濟學人》報導指出，3項原因同時發酵，導致恐懼席捲全球市場。（圖／NOWnews資料照）
▲全球股市近日迎來股災，昨（2）日台北股市重挫1004點，創下史上收盤最大跌點紀錄，而美股也跌勢不停，《經濟學人》報導指出，3項原因同時發酵，導致恐懼席捲全球市場。（圖／NOWnews資料照）

記者倪浩軒/綜合報導

全球股市近日迎來股災，昨（2）日台北股市重挫1004點，創下史上收盤最大跌點紀錄，而美股也跌勢不停，道瓊指數大跌610.71點、那斯達克指數大跌417.98點。對此，《經濟學人》報導指出，3項原因同時發酵，導致恐懼席捲全球市場。

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《經濟學人》報導表示，僅僅兩週前全球股市看來仍是堅不可摧的牛市，沒想到事情轉變如此之快，全球股災爆發，各主要指數宛如自由落體急速下墜，尤其美股費城半導體指數更成為重災區，近幾週已從高點下跌逾20％，符合進入熊市的技術定義。不僅如此，國際金價也跟著股價一起下跌，黃金通常是股災中的風險對沖工具，如今金價卻隨股價一起下跌，這恐怕意味著，投資者出售股票不是為了轉移投資標的，而是單純必須籌措資金以應對斷頭壓力。

事情何以至此？《經濟學人》認為背後有3項原因共同驅動。

第一，人們逐漸認識到AI題材被賦予了太多不切實際的期望，美國的科技巨頭們股價開始往下修正，這些科技大廠們有的像亞馬遜，財報數字不佳立即造成重挫；有些則像微軟和Google母公司Alphabet，財報數字並沒有什麼問題，但股價仍然疲軟。這說明投資人對於科技股的樂觀情緒正在廣泛消失，這也造成後續連鎖反應，一旦AI狂熱退燒，科技大廠對於AI的投資縮減，晶片廠就會面臨市場需求衰退的窘境，再加上川普之前針對台積電的發言以及拜登政府加大對中國實施管制，均挑動了晶片股敏感的地緣政治神經，引發半導體股價狂瀉。

第二，美國經濟正陷入困境，過去在期待聯準會降息的階段，「壞消息就是好消息」，所有經濟體降溫的跡象都被解讀成促使聯準會降息的好事，如今聯準會9月降息幾無疑慮，壞消息現在真的就是壞消息了，美國7月就業市場急凍，4.3％的失業率創下2021年10月以來的新高，許多人開始懷疑軟著陸是否還會發生，擔憂美國經濟陷入實質衰退的風險升高。

▲全球股市近兩日出現崩盤，日經指數2日暴跌2216點，創下史上第二大跌點。圖為崩破2000點瞬間。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球股災席捲，日經指數2日暴跌2216點，創下史上第二大跌點。圖為崩破2000點瞬間。（圖／美聯社／達志影像）
第三，日圓走強、日本央行升息，過去市場習慣借出寬鬆日圓加上日本央行的超低利率來進行套利，如今這套方式逐漸行不通，日圓走強日本央行升息讓借出日圓轉買美股資產不再能夠輕鬆獲利，甚至反過來迫使資金回流，許多投資人必須出售手中美股資產來償還之前借出的日圓，這也使得美股進一步承受沉重賣壓。

《經濟學人》最後結論，金價與股價同時下跌是不祥之兆，假設市場沒有重量級參與者作出決定，那麼下週股市走勢很大程度將由投資人的集體情緒決定，而以目前的局面來看，情況並不是很樂觀。

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