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南台灣首間「夏普智能生活旗艦館」大立登場

▲南台灣第一家旗艦店SHARP Lifestyle Center今(3)日在高雄大立A館開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.03）
▲南台灣第一家旗艦店SHARP Lifestyle Center今(3)日在高雄大立A館開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.03）

記者陳美嘉／高雄報導

台灣夏普南台灣第一家旗艦店SHARP Lifestyle Center今(3)日在高雄大立A館開幕。「夏普智能生活 大立旗艦館」展示了夏普最新的全系列家電產品，以及最新的AQUOS系列手機，並規劃智慧聯網展示區，讓消費者親身體驗夏普如何利用AI技術打造智慧生活，實現生活的智能化。更結合百貨家電領導品牌集雅社 ， 直送日本好生活。

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▲開幕首日吸引眾多民眾前往體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.03）
▲開幕首日吸引眾多民眾前往體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2024.08.03）
「夏普智能生活 大立旗艦館」特別引進了SHARP COCORO Home，將AI技術融入客廳，打造未來智能生活。此外，旗艦館內設有情境體驗館，分成六大區塊，包括「美容家電、廚房調理、生活家電、空氣淨化、居家影視及數位行動」，讓消費者能真實體驗各項智慧家庭聯網功能，全面感受科技帶來的生活變革。

▲旗艦館引進SHARP COCORO Home，將AI技術融入客廳，打造未來智能生活，館內亦設有情境體驗館、Healsio廚房教室等。（圖／大立百貨提供）
▲旗艦館引進SHARP COCORO Home，將AI技術融入客廳，打造未來智能生活，館內亦設有情境體驗館、Healsio廚房教室等。（圖／大立百貨提供）
此外，也與日本同步推出最新的熱銷商品。而南臺灣首間Healsio廚房教室也進駐大立旗艦館，教室內配備先進的水波爐、零水鍋等廚具，不定期邀請專業廚藝老師開設料理課程，8/10將舉辦智能烹調廚演活動

即日起至8月31日，店內推出多重優惠活動，包括來店精美禮品、限量排隊商品、滿額贈禮等活動。此外，凡在夏普官方粉絲專頁的開箱影片下方留言並分享，即有機會參加抽獎活動。

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