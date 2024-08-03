Ozone攻蛋「大咖天后突上台」！子翔被爆腰壞掉了：趕快去看醫生
▲Ozone今日攻上小巨蛋開唱，和嘉賓藍心湄（中）一起合唱〈你的電話〉，她還透露子翔為了這次演唱會練到腰壞掉，希望對方趕快去看醫生。（圖／記者吳翊緁攝）
記者
朱祖儀／台北報導
｜ 2024-08-03 21:58:55 2024-08-03 22:01:53
新一代人氣男團Ozone今（3）日站上小巨蛋舞台，嘉賓請來百變天后藍心湄，和Ozone一起合唱〈你的電話〉。當藍心湄一站上舞台，現場觀眾隨即歡聲雷動，她也和6名帥氣的團員一起互動跳舞，表演看起來可愛又俏皮。而這首歌尾聲，6人一起比出打電話的手勢，邀請藍心湄接電話，最後她選擇子翔的電話，笑說「他為了這個演唱會練到腰壞掉，趕快接他的電話，讓他去看醫生。」讓全場忍不住笑翻。
Ozone在舞台上唱到〈你的電話〉，看到藍心湄默默在後方現身，帶著俏皮假髮和造型墨鏡現身，隨即引起現場觀眾尖叫歡呼，和6名團員一起開心唱跳。唱到最後，6名成員同時「打電話」給藍心湄，她選擇了子翔的電話，讓哲言大喊「為什麼！」藍心湄解釋，因為子翔為了這次的演唱會，練到腰壞掉，希望對方可以趕快去看醫生，「畢竟我們這個年紀的好處就是認識很多醫生。」 藍心湄也透露，子翔讓她印象深刻，因為對方練舞的時候都戴著護腰，看起來像個阿伯一樣，「舞蹈老師很嚴格，沒有因為他像殘障就放過他」。而現場Ozone也送周邊禮物給藍心湄，讓她選出其中一個團員的扇子，最後她閉眼選出煥鈞，也給對方一個愛的抱抱；最後他們很感謝今天藍心湄幫忙站台，佳辰也大讚藍心湄人很好，沒想到反被吐槽「我經過你兩次都沒認出來！」全場觀眾瞬間笑翻。 ▲藍心湄（中）上台助攻Ozone，6名成員圍著她一起嗨跳。（圖／記者吳翊緁攝）
超人氣第一男團Ozone今晚在台北小巨蛋舉辦首場萬人大型售票演唱會，成為第一組站上台北小巨蛋的新生代男團，Ozone登上小巨蛋展現不同以往的超強實力，飛天遁地出現在超大環場舞台各處，在近3小時的演出中，除了演唱成名曲〈O.A.O.〉〈Unicorn〉〈Bad Bad Love〉等歌，更是大跳156分鐘，熱力四射的賣力演出，讓粉絲們大呼「值回票價！」粉絲也為Ozone送上強力應援，全場同時拋下官方應援色的紫色彩帶，在空中呈現夢幻的紫色海洋，讓Ozone驚喜感動不已，也為今晚的小巨蛋留下恆久的紀念時刻。
▲佳辰（右三）也大讚藍心湄（左三）人很好，結果反被吐槽「我經過你兩次都沒認出來！」（圖／記者吳翊緁攝）