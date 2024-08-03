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奧運桌球／陳夢衛冕金牌！4：2擊敗孫穎莎　中國完成女單10連霸

▲2024巴黎奧運桌球女子單打最後一天賽程，中國大陸提前「金包銀」，陳夢和孫穎莎來進行最後的交手，決定金牌誰屬。兩人一路激戰，打出不少多來回的好球，最終陳夢是以4：2摘金，完成連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運桌球女子單打最後一天賽程，中國大陸提前「金包銀」，陳夢和孫穎莎來進行最後的交手，決定金牌誰屬。兩人一路激戰，打出不少多來回的好球，最終陳夢是以4：2摘金，完成連霸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球女子單打最後一天賽程，中國大陸提前「金包銀」，陳夢和孫穎莎來進行最後的交手，決定金牌誰屬。兩人一路激戰，打出不少多來回的好球，最終陳夢是以4：2摘金，完成連霸。奧運史上此前只有2名球員拿到過2座桌球女單冠軍，分別是鄧亞萍和張怡寧，陳夢成為第3人。

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重演東奧對決　孫穎莎對陳夢

本屆奧運重演東京奧運金牌的戲碼，當時陳夢擊敗孫穎莎，拿下生涯第一面金牌，並發表了「我的時代來了」的自信發言。3年後兩人再次回到同樣的舞台，孫穎莎成為世界球后，陳夢則成為挑戰者。

四強戰陳夢橫掃申裕斌，孫穎莎則戰勝了早田希娜，雙雙進入到金牌戰。首局孫穎莎很強勢的以11：4先下一城，場邊為她加油的呼聲也似乎更大了。陳夢在衛冕壓力之下作戰，不過次局她穩定下來，還以顏色以11：7扳平戰局。

陳夢4：2取勝　衛冕金牌

第3局雙方仍維持高質量來回，陳夢幾次反手回球打得漂亮，慢慢拉開領先，再以11：4拿下。關鍵的第4局，兩人比數咬得很緊，幾乎都在1分差來回，不過5：5之後，孫穎莎突然加快節奏，讓陳夢屢屢壓迫丟分，個人連拿5分，取得5個局點，她在浪費了4個之後緊急喊出暫停，之後緊急止血以11：9拿下。

第5局孫穎莎又是連得5分，但是陳夢展現衛冕冠軍的沉著，一路緊咬，並在該局最後兩球持續纏鬥，逼使孫穎莎回球出界，以11：9聽牌。第6局，陳夢沉著應戰，而孫穎莎則打得有些急了，連續丟分，陳夢取得9：5領先，孫穎莎追回一球，陳夢喊出暫停，並且成功止血，取得4個金牌點，最終以11：6奪冠。

從1998年漢城奧運有桌球女單以來，這個項目的金牌得主全部是同一個國籍，算上今天中國完成10連霸。此前鄧亞萍在1992和1996年完成連霸，而張怡寧則是2004和2008登頂。

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