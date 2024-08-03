奧運桌球／陳夢衛冕金牌！4：2擊敗孫穎莎　中國完成女單10連霸

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本屆奧運重演東京奧運金牌的戲碼，當時陳夢擊敗孫穎莎，拿下生涯第一面金牌，並發表了「我的時代來了」的自信發言。3年後兩人再次回到同樣的舞台，孫穎莎成為世界球后，陳夢則成為挑戰者。
四強戰陳夢橫掃申裕斌，孫穎莎則戰勝了早田希娜，雙雙進入到金牌戰。首局孫穎莎很強勢的以11：4先下一城，場邊為她加油的呼聲也似乎更大了。陳夢在衛冕壓力之下作戰，不過次局她穩定下來，還以顏色以11：7扳平戰局。
陳夢4：2取勝 衛冕金牌
第3局雙方仍維持高質量來回，陳夢幾次反手回球打得漂亮，慢慢拉開領先，再以11：4拿下。關鍵的第4局，兩人比數咬得很緊，幾乎都在1分差來回，不過5：5之後，孫穎莎突然加快節奏，讓陳夢屢屢壓迫丟分，個人連拿5分，取得5個局點，她在浪費了4個之後緊急喊出暫停，之後緊急止血以11：9拿下。
第5局孫穎莎又是連得5分，但是陳夢展現衛冕冠軍的沉著，一路緊咬，並在該局最後兩球持續纏鬥，逼使孫穎莎回球出界，以11：9聽牌。第6局，陳夢沉著應戰，而孫穎莎則打得有些急了，連續丟分，陳夢取得9：5領先，孫穎莎追回一球，陳夢喊出暫停，並且成功止血，取得4個金牌點，最終以11：6奪冠。
從1998年漢城奧運有桌球女單以來，這個項目的金牌得主全部是同一個國籍，算上今天中國完成10連霸。此前鄧亞萍在1992和1996年完成連霸，而張怡寧則是2004和2008登頂。
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