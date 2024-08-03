余天受訪被問「你女婿呢」不忍了！當眾狠甩記者一巴掌 畫面曝光
由主持人胡瓜、歐弟、賴慧如主持的「2024高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，今（3）日在高雄流行音樂中心登場，重現歌廳秀風采，今日也邀來余天、黃西田、阿吉仔、余祥銓、邵大倫、蔡昌憲等人上台。其中余天和余祥銓受訪時，余祥銓就很感謝爸爸傳授舞台效果，更提到余天以往都會有賞巴掌的表演，結果有記者自告奮勇想被掌摑，接著更以一句「你女婿咧？」激怒余天，真的當場被賞巴掌。
記者朱祖儀／台北報導
余天和兒子余祥銓是今日的壓軸組合，帶來新版〈榕樹下〉表演，給觀眾不同驚喜。2人接受訪問時，余天透露本來想找老婆李亞萍一起來，不過對方拒絕，因此最後帶著兒子到現場，也會帶來經典的「賞巴掌橋段」。余天透露，打巴掌其實有竅門，「基本手掌要保持空心，打下去才會響。」演藝圈裡面更流傳「被余天打過的藝人都會紅」，基本上天王張菲、胡瓜和費玉清都被打過，余天更說「我第一個打的人是豬哥亮。」
被余天打過都會紅 記者自告奮勇「求掌摑」
余天表示，豬哥亮在台上講話是會惹火人的，所以他就一巴掌打下去，沒想到觀眾們紛紛叫好，因為效果太好，下場後豬哥亮還跑來自己「找打」，之後就常常在舞台上賞別人巴掌。沒想到這時有記者自告奮勇要求余天賞自己巴掌，余天先是愣住，接著說「基本上要先惹火我，我才有情緒打巴掌，而且不要閃哦，不然會更痛。」
由於先前余天、李亞萍女婿Gary（陳鑒）被爆出擔任詐騙集團車手，因此記者隨即想到這點，問了一句「你女婿呢？」余天下秒真的打下去，全場人員當場驚呆，在旁的余祥銓則笑說「都是來真的！」余天接著說，最生氣的就是陳鑒涉及詐騙，覺得如果真的遇到困難都可以說。