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社子島島頭公園遶境活動！小貨車自撞12人傷　北市啟動大傷機制

▲社子島島頭公園遶境活動小貨車自撞，造成12人傷。（圖／翻攝畫面）
▲社子島島頭公園遶境活動小貨車自撞，造成12人傷。（圖／翻攝畫面）

記者呂炯昌／台北報導

北市士林區社子島島頭公園3日晚上8時許，驚傳嚴重車禍，一輛小貨車不明原因自撞，造成12人受傷送醫，消防局主動啟動大傷機制，並通報警察局、EOC、EMOC、衛生局、區公所、民政局等相關單位，事故原因正調查中。

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北市消防局指出，民眾報案表示有貨車(蘆洲祐玄宮)撞牆，消防局車輛到達現場回報現場為南安社宮廟繞境活動，目前人員皆已送醫，經確認傷病患人數12名(10男、2女)，原8名經評估更新為12名。

消防局表示，立即派遣指揮車3輛、消防車5輛、救護車13輛，人員52名，前往處理。現場指揮官為第四大隊副大隊長，消防局主動啟動大傷機制，並通報警察局、EOC、EMOC、衛生局、區公所、民政局等相關單位。消防局指出，警方正調查事故原因。

目前送醫資訊如下：
一、1名傷病者(男性13歲、意識不清)送新光醫院。
二、1名傷病者(男性15歲、右手封閉性骨折、意識不清)送榮總醫院。
三、1名傷病患(男性30歲、意識不清)送振興醫院。
四、1名傷病患(男性12歲、意識清楚、左大腿封閉性骨折)送新光醫院。
五、1名傷病患(男性13歲、意識清楚、右大腿封閉性骨折)送馬偕醫院。
六、1名傷病患(女性18歲、意識清楚、右大腿封閉性骨折)送振興醫院。
七、1名傷病患(男性13歲、意識清楚、全身大面積擦傷)送臺大醫院。
八、1名傷病患(女性17歲、意識清楚、右大腿封閉性骨折)送榮總醫院。
九、1名傷病患(男性15歲、意識清楚、胸口疼痛)送臺大醫院。
十、2名傷病患(男性14歲、意識清楚、左腳擦傷；男性19歲、意識清楚、頭部撕裂傷)送臺大醫院。
十一、1名傷病患(男性15歲、意識清楚、右手擦傷)送馬偕醫院。


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