股神巴菲特出手！大砍蘋果近50％持股 波克夏「滿手現金」創新高
「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）今（3）日公佈今年第2季財報，營業利潤年增15%達到116億美元，繼第1季大砍13％持有的蘋果（Apple Inc）股份後，第2季再加碼拋售手中近50％的蘋果股份，這也讓波克夏的現金儲備達到創新高的2769.4億美元，之前的現金儲備舊紀錄正是今年第1季創下的1889.9億美元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，波克夏最新公布的財報顯示，波克夏第2季賣出價值755億美元的蘋果公司持股，目前持有蘋果股票約842億美元、剩下4億股，與第1季持有的7.9億股相比，大砍了49.4％。不過，蘋果仍是波克夏手中最大的持股部位。
巴菲特在今年5月的股東會議上曾解釋，出售蘋果股票主要是為了稅務考量，另外由於現行利率水準仍高，因此波克夏不急著花錢買股票，除非能找到企業「正在做一些風險很小且又能賺很多錢的事情」，而顯然巴菲特並沒有找到這樣的投資標的。
但《CNBC》報導也指出，考慮到波克夏於第2季大砍近50％的蘋果持股，巴菲特所謂的稅務考量恐怕不是真正原因，且也不只是蘋果，波克夏近期同樣大幅拋售手中的美國銀行持股，12天內就狂賣了38億美元，其它銀行股也遭到巴菲特出清減持。然而，還不知道巴菲特究竟是看衰這些被減持股票的公司前景，或是單純調整投資組合比例，亦或是認為目前股票估值太高。