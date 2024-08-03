陳夢說到做到！兩面奧運金牌為她證明　這真的就是「她的時代」

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今天賽場上雖然是兩名中國球員，但加油聲顯然相當差很大，也引起了巨大的討論，孫穎莎是人氣選手，而且是中國網路討論的話題紅人，她和王楚欽之間的「CP」也被不少粉絲們所喜愛。
相較之下，陳夢可能是有史以來最不受祖國喜愛的奧運冠軍了，她始終都是一匹耐力十足的黑馬，當年東京奧運她並非第一選擇，但因環境生變，這個山東大妞後續讓人意外搶下東京奧運的第一女單資格，並一路殺到最後奪金，那時他與教練馬琳的擁抱，讓許多人都濕紅了眼。
但奪金後一句「我的時代終於來了」，卻讓中國球迷認為太驕傲了，加上孫穎莎的高人氣，這位衛冕金牌始終不受待見。今晚場館的支持度一面倒，中國球迷幾乎買票包下整座場館，大部分是想看孫穎莎登頂，即使東奧男單金牌戰上，擁有崇高地位的馬龍對決樊振東，賽場聲量也沒有如此大的落差。你幾乎可以從觀眾的歡呼聲就判定這一球是誰得分了。
但競技體育就是實力說話，它很殘酷，卻也很公平，不受任何喜好影響。
史上第一位完成女單衛冕的傳奇名將鄧亞萍對這場比賽做了很好的總結，陳夢和孫穎莎兩人都已經拿出了自己的最強優勢，關鍵在於細節的把控，陳夢在相持中的能力確實更厚、更重，調度上也做得更出色。
雖然孫穎莎近期的狀況和表現是實至名歸的當世第一，但鄧亞萍認為陳夢的確還是在綜合厚度上有所優勢，「變正手鎖直線，二人太熟了，孫穎莎想在前三板建立優勢太難了，一旦進入相持局面就是陳夢的天下」。
所以桌壇天下時勢一直在變，但是大賽上球穩、把球打上桌台還是唯一重要的。樊振東對Felix Lebrun的那場四強戰不就是如此？更多旋轉、更重、逼對手角度得打得更偏、更刁、共容易失誤，屢試不爽。
因為壓力之下，比賽變得窒息、細膩的技術容易僵，手容易緊，誰更不主動失誤就成為最後雙方勝負的分野。
陳夢做到了，這絕對不容易，就在幾個月前，她的位置可是隨時都可能被王藝迪或王曼昱取代的。但就像當年她從朱雨玲等人手上搶走資格，這次她也擊敗了對手，並且最終在如此浩大的舞台上戰勝世界球后孫穎莎。
東京巴黎週期她是最大贏家，這真的是她的時代，可不是空口說白話。
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