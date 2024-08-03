富邦勇士公益籃球特訓營10周年！吳永盛、簡廷兆下鄉訓練小球員　

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富邦慈善基金會愛心志工社台中分支社社長賴宏明在致詞時表示，希望透過這次公益籃球營活動，培養孩子們的運動興趣，在球場上競技有合作、有攻防、有輸贏，場上之所以精彩，是因為所有人都拚盡了全力！在比賽中難免面臨失誤或落後，但在這當中培養鍛鍊出的毅力與抗壓性，將是小朋友們最珍貴的收穫。
富邦勇士教練魏維是這次特訓營的帶隊教練，他率領了吳永盛、簡廷兆、林郅為、蔡鎮嶽等四位球星用心規畫了一系列的訓練內容，希望讓每一位參加的孩子都收穫滿滿，更期望能幫助到對籃球有興趣及天份的孩子，能走得更遠更好。
魏維表示，他加入勇士隊之後每年都跟著球隊協助訓練夏令營學童，每年的環境越來越好，但相對在偏鄉的球隊就失去許多軟硬體資源的協助，也希望能盡一己之力代表球隊企業往後持續幫助偏鄉弱勢孩童的籃球技術發展。
球星親自指導 憶起自身過往
吳永盛今日主要負責訓練項目是運球，除了訓練小朋友精進運球技巧外，更能習慣運球的手感。吳永盛回想起小學時參加過NIKE CAMP少年訓練營，曾被劉孟竹及簡偉儒指導過，學生時期還曾以籃球專項前往美國留學的他希望小朋友現階段還是以學業為主，目前先將學習籃球視為興趣，必須朝多方面發展。
簡廷兆小時候跟著哥哥一起參加過籃球夏令營，今天看到這群小朋友打球的樣子不禁也想起自己當初打球的萌樣，這也是他首次參加夏令營指導小朋友，希望他們能持續保持熱情學習，因為籃球這項運動真的很辛苦，尤其是要把籃球當成工作必須付出許多心力。
林郅為及蔡鎮嶽也是訓練營新鮮人，他們過去從未參加過類似活動，尤其是林郅為算是大器晚成，高中乙組出身的他能當到國手過程中比其他人更辛苦，他看著這群快樂打球的孩子們希望他們能持續保持對籃球的熱情與喜愛，因為這是最基本的條件，有了這些才有成長的動力。而蔡鎮嶽則表示，今日訓練過程中看得出有少部分學童天份不錯，架式十足，如果能因材施教抽出來特別指導相信會有更好的效果。
小球員收穫滿滿 種下希望幼苗
來自南投地利國小的松雨柔今年六年級，她笑說今天的教練大哥哥們比學校教練還兇，能體驗不同教練的指導風格對她來說進步很大，尤其是今天學了許多平常沒學到的技巧，例如運球及投籃讓她受益良多，她也希望將來有能力能回饋母校更多裝備與鞋子。
仁愛國小四年級的曹瑞鑫，則是很高興獲邀參加特訓營，他想透過富邦勇士教練大哥哥們的訓練增加投籃的準度與強度，將來有機會的話希望能讓偶像林書豪指導，「因為他很會讀書又能打NBA」，曹瑞鑫如此表示。
中華民國小學體育總會理事長陳煥修在活動過後表示，很高興也很榮幸能與富邦慈善基金會合作，並邀來球星們共襄盛舉，首次合作就能獲得臺中市政府大力幫助及各方高度重視，希望藉此拋轉引玉吸引更多企業加入，聯手關懷偏鄉基層幼兒的籃球發展，大家有錢出錢，有力出力，這是一個善的循環，一種愛的能量，鼓勵孩子們都能勇敢追尋自己的夢想，這也是我們一直希望傳遞給社會的「正向的力量」！