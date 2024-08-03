澎恰恰破產「阿吉仔出手借7位數」！曝還沒收到還款：不指望他了
由主持人胡瓜、歐弟、賴慧如主持的「2024高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，今明兩日（3、4日）在高雄流行音樂中心登場，邀來余天、黃西田、阿吉仔、余祥銓、邵大倫、蔡昌憲等人上台重現秀場經典表演。演出前阿吉仔受訪時提到，和澎恰恰情如兄弟，先前對方落魄時，自己有借過7位數給對方，對方到現在都還沒還錢，不過他也認為大家都是朋友，不指望對方還錢。
記者朱祖儀／台北報導
澎恰恰4年前宣布破產，欠下2.4億鉅額，當時和身邊朋友借了不少錢。阿吉仔今日就透露，在對方最艱難的時候，有幫助過對方，但認為「這是朋友應該的」，接著透露當時給出的金額應該高達7位數，但他其實沒有放在心上，如果媒體沒有提起，他也快忘了這件事，也說彼此都是兄弟，有困難就伸手幫忙。
澎恰恰先前受訪則透露，為了加快還債進度，自從今年4月就到廈門直播，在抖音平台賣自己的字畫，一幅價值達300人民幣（約1500元台幣）。他也說目前債務還剩下一半，意味他已還掉1億以上，但忍不住感嘆，因為台灣市場萎縮，加上他年紀大了，必須加快賺錢的速度，所以今年開始飛廈門直播帶貨。
秀場表演故意摔倒 阿吉仔重摔送醫
另外，黃西田和阿吉仔今日一起受訪時，透露阿吉仔以前在秀場因為都坐著板凳，所以都會故意摔倒，而他都會在後面扶著，不過有一次李登財沒接到，阿吉仔當場摔倒送醫。阿吉仔也還原當時的情形，表示因為當下是後腦杓直接著地，所以眼前瞬間一黑，「馬上叫救護車，有一點腦震盪。」