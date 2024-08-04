李孟遠奧運奪銅「輸的不冤」！金牌得主背景超扯：銀牌他教出來的

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Vincent Hancock 在1989年3月19日出生於佛羅里達州，父親 Craig Hancock 本身就是一名射擊運動員，因此 Vincent 從小就展現極高的射擊天賦，11歲就投入職業射擊比賽的訓練，2008年北京奧運，19歲的 Vincent 首次踏上體育最高殿堂就奪下定向飛靶金牌，2012年倫敦奧運成為首位定向飛靶連霸得主，2016里約奧運 Vincent 狀態不佳，僅拿下第15名，2020東京奧運奪回金牌後，2024巴黎奧運完成第2次連霸。
Vincent Hancock 不只是美國國家對運動員，他同時也是美國陸軍的中士，並曾獲得國防服役獎章、全球反恐戰爭服役獎章、陸軍服役勛帶、傑出國際設計獎等榮耀；過去他受訪也曾提到，他不會把過去的榮耀看得太重，希望放更多心力在未來。巴黎奧運前他更表示，希望2028年奧運回到家鄉美國時，39歲的他還能參與，在那之後才會考慮退休。
值得注意的是，本屆巴黎奧運另一位擊敗李孟遠的銀牌得主 Conner Prince ，今年24歲的他在高中接觸射擊運動後一見鐘情，後續透過其它教練介紹，Vincent Hancock 成為 Conner Prince 的教練，師徒常一起到世界各地征戰，如今兩人一起在奧運這個最高殿堂「金包銀」，也是寫下相當完美的故事。
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