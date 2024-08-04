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李孟遠奧運奪銅「輸的不冤」！金牌得主背景超扯：銀牌他教出來的

▲台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運定向飛靶奪下銅牌，僅輸給兩位美國選手。（資料照／NOWnews資料照）
▲台灣射擊好手李孟遠在巴黎奧運定向飛靶奪下銅牌，僅輸給兩位美國選手。（資料照／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

台灣射擊好手李孟遠替中華隊奪得巴黎奧運第一面獎牌，今（3）日定向飛靶資格賽繳出50分滿靶、總分124分排名第2，以追平奧運資格賽紀錄的成績晉級決賽；決賽中李孟遠用總分45分拿下銅牌，成為台灣史上第一位在射擊摘下奧運獎牌的選手，而李孟遠決賽中的對手個個都是精英等級，尤其金牌得主 Vincent Hancock ，他已是4屆奧運金牌得主，連本屆銀牌 Conner Prince 都是他的學生。

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巴黎奧運中華隊共派出60位選手出征，其中射擊項目的8人是最大團隊，而李孟遠成為唯一奪牌的英雄選手；這次和李孟遠一起站上頒獎台的金銀牌得主，都是來自美國的選手，其中金牌 Vincent Hancock 擁有相當驚人的背景，他不僅在賽前是3屆奧運金牌得主，橫掃各大國際賽之外，更是美國陸軍的一員，李孟遠能與能與這樣的傳奇選手比肩，真的相當不容易。

▲巴黎奧運擊敗李孟遠的 Vincent （左）和 Prince（右）在美國是師徒關係。（圖／Vincent Hancock IG）
▲巴黎奧運擊敗李孟遠的 Vincent Hancock （左）和 Prince Prince（右）在美國是師徒關係。（圖／Vincent Hancock IG）
Vincent Hancock 在1989年3月19日出生於佛羅里達州，父親 Craig Hancock 本身就是一名射擊運動員，因此 Vincent 從小就展現極高的射擊天賦，11歲就投入職業射擊比賽的訓練，2008年北京奧運，19歲的 Vincent 首次踏上體育最高殿堂就奪下定向飛靶金牌，2012年倫敦奧運成為首位定向飛靶連霸得主，2016里約奧運 Vincent 狀態不佳，僅拿下第15名，2020東京奧運奪回金牌後，2024巴黎奧運完成第2次連霸。

Vincent Hancock 不只是美國國家對運動員，他同時也是美國陸軍的中士，並曾獲得國防服役獎章、全球反恐戰爭服役獎章、陸軍服役勛帶、傑出國際設計獎等榮耀；過去他受訪也曾提到，他不會把過去的榮耀看得太重，希望放更多心力在未來。巴黎奧運前他更表示，希望2028年奧運回到家鄉美國時，39歲的他還能參與，在那之後才會考慮退休。

值得注意的是，本屆巴黎奧運另一位擊敗李孟遠的銀牌得主 Conner Prince ，今年24歲的他在高中接觸射擊運動後一見鐘情，後續透過其它教練介紹，Vincent Hancock 成為 Conner Prince 的教練，師徒常一起到世界各地征戰，如今兩人一起在奧運這個最高殿堂「金包銀」，也是寫下相當完美的故事。

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