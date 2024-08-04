奧運奪牌咖啡優惠！7-11拿鐵買2送2、寄杯半價 萊爾富冰棒買1送1
巴黎奧運中華隊捷報連發！繼台灣好手李孟遠在男子定向飛靶奪銅後，台灣女將吳詩儀在拳擊項目女子60公斤級賽事，也為台灣再添第二面銅牌。各大超商通出咖啡優惠一同狂賀，包括7-11特大杯拿鐵、 大杯精品美式買2送2，APP寄杯有厚乳拿鐵英式紅茶買2送2；萊爾富美式、拿鐵買一送一，還有冰棒半價吃，《NOWnews》整理奧運奪牌超商咖啡優惠，一次搜刮不錯過！
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月4日至8月5日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾紅牛火龍果風味能量飲料250ml 買2送1，6.6折（原價65元、特價44元）
◾麒麟一番搾500cc罐 第2件5折
◾特大杯拿鐵買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾可口可樂435ml 買2送1，6.6折（原價29元、特價33元）
◾桂格燕麥飲290ml 買2送1，6.6折（原價35元、特價24元）
於活動期間持本張DM至門市刷專屬優惠條碼，即可享優惠，精品咖啡限指定門市販售
📍APP｜8月4日至8月5日
◾厚乳拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾英式紅茶買2送2，5折（原價35元、特價18元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月5日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕買1送1，5折（原價40元、特價20元）