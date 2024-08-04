奧運現場／射擊銅牌李孟遠自認非天才　全靠努力寫歷史：回去再練

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李孟遠是第一位射進定向飛靶決賽的台灣選手，在決賽中與美國名將Vincent Hancock、 Conner Prince較量，讓他一度很緊張，但他告訴自己必須挺住，很開心自己辦到了。
這面射擊銅牌得來不易，一點一滴都是李孟遠努力的成果，他提到自己天分不好，慢慢努力才有機會站上奧運頒獎台，但他自認還有進步空間，回去繼續努力訓練，期望未來能再為台灣爭光。
李孟遠定向飛靶銅牌 台灣第一面獎牌入袋
定向飛靶決賽戰況膠著，李孟遠前15個目標全數命中，暫居第1，形成4人激戰，可惜李孟遠在第16個泥盤失手，第一階段前20個目標，李孟遠取得19分，排名暫居第4；第二階段淘汰賽，李孟遠前10個目標十發十中，雖然後面漏了2發，但李孟遠總分37分排名第3，已經確保銅牌進帳。最後階段，李孟遠錯失2個目標，以總分45分作收，拿下銅牌。
29歲的李孟遠在去年杭州亞運中獲得第5名，寫下亞運個人最佳成績，並在亞錦賽奪得銅牌，最終靠著遞補取得巴黎奧運資格，巴黎奧運是他生涯首度叩關五環殿堂，代表台灣參加男子定向飛靶項目，成為我國首位參加該項目的奧運國手，今晚他在巴黎奧運拿下銅牌，締造台灣射擊歷史新頁，成為台灣史上第一人。
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