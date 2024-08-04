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奧運現場／射擊銅牌李孟遠自認非天才　全靠努力寫歷史：回去再練

▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲李孟遠拿下中華隊在本屆巴黎奧運首面獎牌，也是中華隊奧運史上首面射擊獎牌。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

台灣射擊好手「小胖」李孟遠3日在巴黎奧運定向飛靶項目，射下台灣射擊歷史第一面獎牌，也為台灣進帳本屆首面獎牌。李孟遠16歲便代表中華隊參加亞運，被譽為「射擊天才」，但他坦言自己並非天才型選手，今天能站上奧運頒獎台，全是多年努力的結果。他表示，非常開心能夠實現自己設定的目標。

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巴黎奧運中華射擊隊取得8席資格，為歷屆最大團，但楊昆弼、林怡君、劉宛渝、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎等先後出局後，李孟遠成為射擊隊奪牌的唯一希望，他也不負眾望，從資格賽一路穩定發揮，並在最終決賽6人競爭中拿下銅牌。

李孟遠是第一位射進定向飛靶決賽的台灣選手，在決賽中與美國名將Vincent Hancock、 Conner Prince較量，讓他一度很緊張，但他告訴自己必須挺住，很開心自己辦到了。

這面射擊銅牌得來不易，一點一滴都是李孟遠努力的成果，他提到自己天分不好，慢慢努力才有機會站上奧運頒獎台，但他自認還有進步空間，回去繼續努力訓練，期望未來能再為台灣爭光。

李孟遠定向飛靶銅牌　台灣第一面獎牌入袋

定向飛靶決賽戰況膠著，李孟遠前15個目標全數命中，暫居第1，形成4人激戰，可惜李孟遠在第16個泥盤失手，第一階段前20個目標，李孟遠取得19分，排名暫居第4；第二階段淘汰賽，李孟遠前10個目標十發十中，雖然後面漏了2發，但李孟遠總分37分排名第3，已經確保銅牌進帳。最後階段，李孟遠錯失2個目標，以總分45分作收，拿下銅牌。

29歲的李孟遠在去年杭州亞運中獲得第5名，寫下亞運個人最佳成績，並在亞錦賽奪得銅牌，最終靠著遞補取得巴黎奧運資格，巴黎奧運是他生涯首度叩關五環殿堂，代表台灣參加男子定向飛靶項目，成為我國首位參加該項目的奧運國手，今晚他在巴黎奧運拿下銅牌，締造台灣射擊歷史新頁，成為台灣史上第一人。

▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）
▲2024巴黎奧運射擊定向飛靶李孟遠小檔案。（圖／NOWnews社群中心製）

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