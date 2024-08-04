Ozone攻蛋「爆佳辰和團員不合」？曝開唱前才和好：還有很多沒講

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練演唱會爆心結 Ozone笑曝感情昇華了
由於Ozone團員平時喜歡打打鬧鬧，佳辰在慶功宴上也被問到「和大家的心結解開了嗎？」他開玩笑說6個人彼此都有心結，當天早上已經和文廷和好了，「因為小巨蛋要開唱了，我也沒辦法」，煥鈞也跟著笑說「不和好不行啦，逼不得已啦。」佳辰接著還爆料，「我不是公認的吵架王，還有很多沒講出來的！」但下秒隨即補充道，「我是開玩笑的！」祖安也幫忙說話，「因為演唱會練習壓力比較大，大家都有點小脾氣，但隔天就會和好。」他們也說，其實和兄弟們走到這步，感覺感情已經昇華了，「真的很像家人，跟家人相處時間都沒這麼長。」
演唱會上，6人也都忍不住落淚，祖安表示本來沒有想哭的，但想到爸媽不小心就哭了，完全忍不住；文廷也說，其實本來有預先準備一些話，但在台上想到家人，尤其是已逝的阿嬤，「所以就脫稿演出」，當場忍不住哭出來，也認為「相信阿嬤一定也有看到。」而佳辰則是在演唱〈憨人〉時就有點忍不住想哭，本來練習的時候都還好，「但真的站上去，看到一萬多人的回應，跟著我們一起唱，當下就覺得非常震撼跟感動。」
練習高空皮條特技 腰部遭重擊受傷
由於在演唱會上，嘉賓藍心湄透露，子翔為了演唱會，腰都練壞了，也讓人相當擔心他的狀況。他表示，其實是因為和文廷練習高空皮條特技時受傷的，「在高空的時候撞到，腰部受到重擊，但還是要籌備演唱會，所以都戴著護腰。」彩排時還躺在地上，大家紛紛上前關心，但只有佳辰一個人還拿著手機，原來是因為他覺得不能讓子翔一個人白白承受，要讓大家都知道這個辛苦的過程。但子翔也笑說，如果重來不想再嘗試，可以換新的，有做過就好了。
Ozone除了這次攻蛋，後續好消息也不斷，他們將在9月發行首張正規專輯，除了包含出道至今發行的所有歌曲以外，更將收錄2首全新歌曲，專輯總計20首歌，10月還將舉辦全台簽唱會和粉絲近距離見面。文廷就說，很開心小巨蛋之後還有很多活動跟大家見面，希望大家會喜歡他們這次的專輯，也期待當天和粉絲們見面。