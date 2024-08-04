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周俊三領軍！2024BiG FutureCup夢想家盃3X3籃球新加坡站圓滿落幕

▲2024 BiG Future Cup夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽新加坡站圓滿落幕。（圖／BiG行動夢想家基金會提供）
▲2024 BiG Future Cup夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽新加坡站圓滿落幕。（圖／BiG行動夢想家基金會提供）

記者吳政紘/綜合報導

由BiG行動夢想家基金會、亞太青年交流發展協會所主辦的「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」（BiG Future Cup），今（3）第二站來到新加坡Singapore Basketball Center舉行，吸引超過200位以上的52組球員參加，其中最特別的是來自台灣宜蘭的2支青年球隊，這次比賽不但體現城市交流，未來還將在台北、吉隆坡等地進行巡迴賽，而台灣籃球名將「三哥」周俊三也親自出席活動，希望一起推廣3X3籃球賽事。

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周俊三前往新加坡　透過交流鼓勵學子

「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」（BiG Future Cup） 是由BiG行動夢想家基金會所推動，預計三年將在亞太地區三十個城市舉辦，除了在宜蘭站是第一站，這次參加8月3日於新加坡舉行的城市巡迴賽第二站的選手，也希望讓他們收穫滿滿。

「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」跟其他過去3X3賽事不同，這次透過賽事選出的羅東高中（青年組）、宜蘭國中（青少年組）共8名選手，不但跟新加坡當地學子參與互動，也真的走出國際，創造台灣、新加坡交流的新典範。

BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏表示：「這次來到新加坡，不但有城市交流，以球會友，甚至還有公益活動，希望透過這次合作，促進國際間交流，以及擴大未來籃球與城市生態圈。」

台灣籃球傳奇球星「三哥」周俊三，生涯曾多次代表中華隊出征，並且拿過三分球王、助攻王，身為宜蘭出身的籃球巨星，他率領團隊造訪新加坡，並且很開心可以為籃球、公益還有城市交流付出貢獻。

這次主辦單位不但規劃球員之夜活動，還免費招待這些台灣學子出國比賽，全程費用都由BiG行動夢想家基金會負擔，還品嚐當地美食咖哩雞米粉麵，也到知名景點魚尾獅公園、南洋理工大學等地，實現公益交流的機會。

BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏也拜會新加坡童振源大使，童振源大使十分認同這次的國際交流，希望未來可以更多城市、學子間的互動。

此外，這次賽事也要感謝不少相關單位力挺，BIG行動夢想家基金會，在這次賽會特別感謝新加坡國際青少年領袖協會、博德運動平台、鴻信體育、BIG18頻道、娘家保健生技等單位大力支持，讓夢想化為現實，化不可能為可能。

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