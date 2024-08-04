周俊三領軍！2024BiG FutureCup夢想家盃3X3籃球新加坡站圓滿落幕

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「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」（BiG Future Cup） 是由BiG行動夢想家基金會所推動，預計三年將在亞太地區三十個城市舉辦，除了在宜蘭站是第一站，這次參加8月3日於新加坡舉行的城市巡迴賽第二站的選手，也希望讓他們收穫滿滿。
「夢想家盃3X3籃球城市巡迴賽」跟其他過去3X3賽事不同，這次透過賽事選出的羅東高中（青年組）、宜蘭國中（青少年組）共8名選手，不但跟新加坡當地學子參與互動，也真的走出國際，創造台灣、新加坡交流的新典範。
BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏表示：「這次來到新加坡，不但有城市交流，以球會友，甚至還有公益活動，希望透過這次合作，促進國際間交流，以及擴大未來籃球與城市生態圈。」
台灣籃球傳奇球星「三哥」周俊三，生涯曾多次代表中華隊出征，並且拿過三分球王、助攻王，身為宜蘭出身的籃球巨星，他率領團隊造訪新加坡，並且很開心可以為籃球、公益還有城市交流付出貢獻。
這次主辦單位不但規劃球員之夜活動，還免費招待這些台灣學子出國比賽，全程費用都由BiG行動夢想家基金會負擔，還品嚐當地美食咖哩雞米粉麵，也到知名景點魚尾獅公園、南洋理工大學等地，實現公益交流的機會。
BiG行動夢想家基金會董事長韓佳宏也拜會新加坡童振源大使，童振源大使十分認同這次的國際交流，希望未來可以更多城市、學子間的互動。
此外，這次賽事也要感謝不少相關單位力挺，BIG行動夢想家基金會，在這次賽會特別感謝新加坡國際青少年領袖協會、博德運動平台、鴻信體育、BIG18頻道、娘家保健生技等單位大力支持，讓夢想化為現實，化不可能為可能。