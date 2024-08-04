麟洋配金牌戰對手超硬！「歷史對戰紀錄」曝光　中國最怕重演惡夢

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現年28歲的李洋和29歲的王齊麟，在2018年底組成「麟洋配」，中國的梁偉鏗及王昶則在2022年成為「梁王組合」，兩人現年皆為23歲，起初只是臨時拼湊的雙人組，想不到在當年日本羽球公開賽就拿下冠軍，隨後2023、2024年虐殺各大國際賽事，並在2023年10月31日登上世界第一至今。
翻開歷史對戰紀錄，麟洋配和梁王組合第一次碰頭在2023年4月28日的亞洲羽球錦標賽，後面3次對戰依序是2023年中國羽球大師賽、2024法國羽球公開賽、2024全英羽球公開錦標賽，4次對戰雙方2勝2敗，且值得注意的是，麟洋配和梁王組合的對戰，場場都是第3局才分出勝負
🟡麟洋配 vs 梁王 對戰紀錄
📍2023亞洲羽球錦標賽：21-18、15-21、21-8，麟洋勝
📍2023中國羽球大師賽：21-17、13-21、15-21，梁王勝
📍2024法國羽球公開賽：10-21、21-11、11-21，梁王勝
📍2024全英羽球公開賽：22-20、19-21、 21-16，麟洋勝
梁王近一年狀況燙到不行 麟洋專打奧運不甘示弱
李洋和王齊麟雖然在東京奧運後狀態下滑，各大賽事表現平平，世界排名甚至掉出前10，但麟洋配總是能在更大的賽事帶給台灣希望，除了上屆奧運可怕的表現，本次巴黎奧運在5隊混戰的小組賽以第一姿態殺出，8強橫掃泰國、4強再擊敗世界排名第二的丹麥，證明麟洋配「大賽型選手」的稱號實至名歸。
然而金牌戰的對手更加恐怖，梁偉鏗和王昶2023整年，在世界羽球聯盟等級1000的賽事中拿下1冠1亞1四強，等級750賽事2冠1亞，世錦賽季軍、世界巡迴賽總決賽亞軍，2024年更扯，只要征戰國際賽就是冠軍保證，，巴黎奧運前已拿下2座等級1000賽事冠軍，亞錦賽、湯姆斯盃也都是冠軍。
不過，除了場上球員緊張，中國球迷也相當害怕李洋／王齊麟，直呼兩人真的是平時巡迴賽「裝死」，大賽開始認真，資深球迷認為，麟洋的身體條件和技術真的絕頂，「王齊麟重殺真恐怖」、「接發球太強了」、「節奏全在李洋掌控之下」、「李洋一調動起來簡直把戲精吊起來錘」。期待麟洋配的「大賽體質」能持續發威，一舉擊破世界第一的高牆。
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