奧運現場／撐得好苦！李孟遠靠意志力射下銅牌　回國最想做2件事

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射下台灣射擊史上第一面獎牌，李孟遠表示，「這次可以拿到奧運銅牌，真的要感謝非常多人，因為我是普通家庭，真的靠很多人的幫助，才打得起這個運動，感謝國訓中心、射擊協會，還有陳士魁理事長把我們照顧很好，讓我沒有後顧之憂。」
李孟遠是前資深國手謝志培之子，他繼承衣缽走上射擊，他特別感謝父親謝志培，「我爸爸真的很辛苦，來到這裡，從頭到尾跟著我跑，常跑前跑後的。」李孟遠透露，每當壓力大的時候有時會不小心發脾氣，但他的父親和教練都在默默背後支持他，讓他非常感動。
奧運初體驗就射進決賽，並摘下奧運銅牌，回想這一段過程，李孟遠表示：「從頭到尾都撐得很辛苦，因為從來沒有參加過張力這麼大的比賽，完全就靠意志力在打。」所幸他最終頂住壓力，成功創造歷史。
光榮歸國後 李孟遠透露最想做2件事
未來李孟遠計劃先沉澱一段時間，然後回國後好好提升自己，他表示：「回去後要減肥、戒菸，還有很多事情要做，希望以後能為國家拿更多、更好的牌。」
在得知李孟遠勇奪本屆奧運台灣首面獎牌時，總統賴清德旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現，體育署鄭世忠署長表示，這面獎牌是我國射擊選手在奧運參賽史上的首面獎牌，謝謝國人的耐心等待及全力相挺，未來幾天在巴黎的選手們會一面一面贏回獎牌。
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